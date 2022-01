Tijdens het debat over de regeringsverklaring gebeurde van alles, maar Thierry Baudet was er niet bij. De leider van Forum voor Democratie meldde zich dinsdagochtend ziek na ‘diverse hoestbuien en andere griepklachten’. Het zal toch niks ernstigs zijn, Thierry? Beterschap!

Opmerkelijk was dat Forum besloot Baudet niet te vervangen. De partij bleek dus niet vertegenwoordigd tijdens dit toch bepaald niet alledaagse debat. Ze liet daardoor de vloer aan Geert Wilders van de PVV, die er uiteraard dankbaar gebruik van maakte.

Wilders stond de afgelopen dagen volop in de schijnwerpers, onder meer doordat hij premier Rutte ‘niet goed snik’ noemde. Dat mag dan geen overtreffende trap zijn voor de man die een jaar of vijftien geleden al een minister voor ‘knettergek’ uitmaakte, het zorgde toch weer mooi voor aandacht in de nieuwsmedia.

Nu wil ik helemaal niet beweren dat Wilders de premier in de aanwezigheid van FvD níet als geschift had durven betitelen. Integendeel. Maar was er een spreker van Forum bij het debat geweest, dan had die ook een hoop onzin de vergaderzaal in kunnen slingeren om aldus enige publiciteit naar zich toe te trekken. Die gelegenheid ging nu verloren.

Waarom heeft Forum eigenlijk besloten om voor Thierry geen plaatsbekleder af te vaardigen? Op papier zijn er vier kandidaten die, mogen we de mededelingen van de partijleider zelf voor waar aannemen, stuk voor stuk zeer hoog bij hem staan aangeschreven. In de Kamerfractie zitten – naast de grote baas zelf – Pepijn van Houwelingen, Freek Jansen, Gideon van Meijeren en Simone Kerseboom. Een formele vicefractievoorzitter kent Forum bij mijn weten niet, maar ik acht ze allemaal even geschikt om tijdens de afwezigheid van Baudet het FvD-vlammetje brandend te houden. Vooral Van Meijeren, die de laatste tijd veel opzien baarde door de komst van ‘tribunalen’ te voorspellen, lijkt mij een waar Forum-talentje.

Toch vond de partij het niet nodig een van hen de wei in te sturen. FvD schitterde daardoor door afwezigheid tijdens het in elk geval op papier superbelangrijke debat. Baudet heeft weliswaar beloofd dat zijn ‘visie op de kabinetsplannen spoedig volgt’, maar het had de fractie niet misstaan om haar gedachtenspinsels tijdens het debat openbaar te maken.

Links en rechts is er wat gespeculeerd over de reden waarom FvD – of liever gezegd: Baudet zelf – dit achterwege liet. Sommigen menen dat de partijleider hiermee uiting geeft aan zijn minachting voor het parlementaire spel.

Zou kunnen. Winnen kan hij dat spel toch niet. Door zichzelf te kronen tot de koning van de wappies heeft hij alle niet-wappies van zich vervreemd. En dat is nog altijd een zeer ruime meerderheid van het electoraat. FvD mag dan 60.000 leden hebben – als die bewering op de partijwebsite tenminste klopt – dat is nog niet voldoende voor één Kamerzetel. Veruit de meeste kiezers denken – anders dan Baudet voortdurend rondbazuint – dat corona echt wel iets anders is dan een ‘griepje’.

Het is dus mogelijk dat Baudet inziet dat hij het uiteindelijk zal moeten afleggen tegen Wilders. En trouwens ook tegen Joost Eerdmans, wiens JA21 in de opiniepeilingen aan een opmars bezig is. Zelfs de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas is FvD in de polls al gepasseerd.

Maar deze hypothese veronderstelt wel dat Baudet over zelfkennis en inzicht in zijn eigen politieke situatie beschikt. Tot dusver is nog nergens uit gebleken dat hij deze karaktertrekken de zijne mag noemen. De Forum-leider wekt eerder de indruk van een halvegare die zich omringt met nog grotere idioten, die buigen als knipmessen zodra de Geliefde Meester het woord neemt. Kortom: als iemand die ‘niet goed snik’ dan wel ‘knettergek’ is, zoals Wilders zou zeggen.