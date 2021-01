Ook het OMT – dat naar eigen zeggen eerst wel maar nu natuurlijk niet meer door Rutte onder druk wordt gezet – ook het OMT heeft in meerderheid zijn bezwaren tegen de heropening van het primair onderwijs en de peuteropvang laten varen. Dat althans lieten ongenoemde spin doctors zaterdag uitlekken. Voor de buitenschoolse opvang geldt dat niet hoewel moeilijk is te verklaren waarom de toestanden daar meer infecties zouden uitlokken dan die in een gewone schoolklas.

In de berichtgeving van afgelopen zaterdag werd benadrukt dat dit besluit zeker tot een groeiend aantal besmettingen zou leiden en wellicht zelfs extra druk op de ziekenhuizen. Toch had men het ervoor over zo lang de andere maatregelen maar streng werden nageleefd en gehandhaafd. De scholen op slot houden leverde namelijk zoveel nadelen op dat de geboekte gezondheidswinst (raar woord eigenlijk maar U begrijpt wat ik bedoel) erbij in het niet viel.

Wees gerust, volk van Nederland, voor het overige blijven wij hartstikke streng, hoor!

Toch is deze heropening heel bijzonder: voor het eerst wordt een maatregel teruggedraaid omdat de maatschappelijke schade te hoog uitvalt. Of het moest het besluit zijn op de tweede dag van der eerste lockdown om de cannabisloketten tóch maar open te laten. Dit is een heel principiële keuze. Het is eigenlijk een capitulatie voor het coronavirus. We geven immers een verdedigingslinie op niet omdat de vijand de neus heeft gestoten maar omdat wij zelf op die plek zo moe van hem zijn geworden.

De hoop dat we halverwege de zomer gevaccineerd en al aan het feesten mogen slaan, is de bodem ingeslagen. Het vaccin blijkt geen Wunderwaffe. Het werd alleen maar als zodanig geframed. Wellicht blijven we het hele jaar nog afhankelijk van maatschappelijke ingrepen teneinde het virus op een afstand te houden. Het is voorstelbaar dat er in de nabije toekomst veel meer gekeken gaat worden naar het totale effect van zulke ingrepen. Net zoals dezer dagen gebeurt met het onderwijs. Als je een winst- en verliesrekening opmaakt, zijn ze dan nog wel de moeite waard? Deze neiging zal versterkt worden als nieuwe varianten blijven opduiken die veel besmettelijker zijn dan de klassieke. Je bekijkt elke middag de cijfers van het RIVM. Je stelt vast dat ze gelijk blijven of zelfs stijgen. Ondanks alle maatregelen. Nu zullen de geleerden in de talkshows daar tegenover stellen dat het zonder maatregelen allemaal veel en veel erger zou zijn maar dit argument verliest aan kracht naarmate de IC’s langer vol blijven.

In het verleden zijn quarantaines en lockdownachtige maatregelen vaak opgeheven omdat de epidemie zich er toch niets meer van aantrok. Iets dergelijks zou met corona ook kunnen gebeuren. Dat het ene land na het andere de strijd opgeeft omdat een lockdown toch niet veel verschil meer uitmaakt. Dat moment komt steeds dichterbij als het R-getal ondanks alles rond de 1 blijft hangen terwijl het de staat steeds moeilijker valt een economisch Kladderadatsch voor zich uit te schuiven. Unconditional surrender als de minst onaantrekkelijke optie. Een zwart scenario 3.0 inderdaad. Wie weet is deze heropening van de scholen dáárvan de voorbode en juist géén eerste zonnestraal aan de einder.