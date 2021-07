Is die frivole KLM wel zoveel belastinggeld waard?

Twee jaar lang houden de Olympische sporters en hun entourage zich aan ik weet niet wat voor protocollen om besmetting te voorkomen. Men test zich een ongeluk. Dat duurt tot ze het KLM-toestel zijn binnengetreden. Daar mogen de reizigers van elke categorie lekker door elkaar zitten. Ze worden bediend door niet getest personeel. Resultaat: een besmettingsgolfje dat de Spelen voor alle Nederlandse deelnemers verpest. Wie nog niet voor een quarantaine naar een sober verblijf is geleid, moet vrezen dat de volgende test aan elke Olympische droom een eind maakt.

Commentaar van de KLM: “Het testen van het personeel behoort niet tot het protocol”. Zo worden passagiers dus door de blauwe vogel zelf bij elke vlucht blootgesteld aan besmetting. De directie vindt dat blijkbaar acceptabel. Anders had de woordvoerder niet met zo’n verklaring mogen komen.

De KLM wordt met miljarden aan overheidsgeld overeind gehouden. Tegelijkertijd gaat het bedrijf dermate onverantwoord om met zijn klanten. Je kunt misschien wel zeggen dat er binnen de regels wordt geopereerd. Of dat anderen het ook doen. Of dat het allemaal de verantwoording is van de overheid. Maar dat zijn argumenten van likmevessie.

De KLM pretendeert een luchtvaartmaatschappij te zijn in de top van de markt, een vervoerder die voor kwaliteit gaat en zich niet verlaagt tot prijsvechten. Dan is het minste wat passagiers mogen verwachten – Olympische helden in spe of niet – dat hun veiligheid voorop staat. Cabinepersoneel beademt alle passagiers als het langs komt met koffie, maaltijden en zogenaamde tax free teringzooi. Denk niet dat een mondkapje veel uitmaakt, zeker bij zulk nauw contact met het bedienend personeel.

Het is verbijsterend dat piloten, pursers en stewardessen ongetest aan boord mogen. Dat getuigt van een ongehoorde frivoliteit. Dat is een bewijs van onbekwaamheid. Veel passagiers zullen zich nu wel tweemaal bedenken voor ze hun gezondheid in de waagschaal stellen in zo’n blauwe vogel.

Het is de vraag of de KLM wel zoveel belastingcenten waard is, in ieder geval geld dat tamelijk willekeurig wordt toegesmeten als de directie maar garandeert dat er loonoffers worden gebracht en voldoende werknemers op straat gezet. Er is kennelijk veel méér nodig om de KLM tot een gezond bedrijf te maken. Tip: de vis begint te rotten aan de kop.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.