Afgelopen vrijdag bleek dat de nieuwe website www.viruswaarheid.com verwijst naar de site van het RIVM, een geslaagde grap. De mensen van Viruswaarheid (een actiegroep tegen de corona-controlemaatregelen) vinden de grap minder leuk en dreigen met rechtszaken. Dat deden ze al eerder, en meerdere keren ontstonden bij demonstraties ongeregeldheden op straat. De beweging krijgt ook veel media-aandacht en is daarmee een lastige luis in de pels van de Rijksoverheid.

Maar recente uitlatingen van diezelfde overheid doen de vraag rijzen of er inhoudelijk nog wel zoveel verschil is met Viruswaarheid. Toen op een recente demonstratie het spandoek “Mondkapjes schijnveiligheid” werd getoond, nam Viruswaarheid een bekend “talking point” van het RIVM over. Een talking point over mondmaskers dat al in maart ontkracht werd door onderzoek, maar dat ook bijvoorbeeld door premier Mark Rutte gebruikt is als motivatie om geen maskerplicht in te voeren.

De “Covidiots” van Viruswaarheid gebruiken dus een rare bewering van de overheid als propagandaleus. Om te illustreren hoe raar die bewering is: de commissaris van de politie van de Australische deelstaat Victoria noemde “anti-maskers” in alle openheid “volkomen geschift”. Het kabinet reageerde nog niet op deze beschuldiging.

Afgelopen vrijdag verscheen een bericht op de Twitter-account van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de strekking dat veel sporten weerstand verhoogt tegen ziektedragers als het nieuwe coronavirus. Dit bericht viel niet goed bij mensen die niet kunnen sporten, en ook niet bij de vele ex-Covid-patiënten die nu niet meer kunnen sporten. Het geloof dat het coronavirus onderdeel is van de natuur en dat gezond leven bescherming biedt is een kernonderdeel van het geloof van Viruswaarheid, anti-vaccinatie-activisten en andere “laat het maar lopen”-gelovigen in de wereld. Een ongelukkige tweet van VWS, maar ook een veelzeggende.

Een andere overlap is te vinden in de formulering van de twee hoofddoelstellingen van het kabinetsbeleid: “ziekenhuiszorg intact” en “bescherming van kwetsbaren”. Met dat laatste worden mensen bedoeld die bij een corona-infectie een hoger risico hebben op complicaties en sterfte, zoals ouderen en COPD-patiënten. Maar door die groep “kwetsbaar” te noemen, wordt de rest van de bevolking min of meer onkwetsbaar verklaard: het virus is niet gevaarlijk voor de modale burger. Een stelling die premier Rutte in het bijzonder over jongeren heeft herhaald. En precies wat ook Viruswaarheid zegt.

De bewering, dat Covid meestal tamelijk onschadelijk is, klopt echter niet. Internationaal stapelt onderzoek zich op dat misschien wel de meeste besmette mensen langdurige of levenslange gezondheidsschade oplopen aan longen, hart, hersens en andere organen. De WHO noemt Covid 50 tot zelfs 500 keer dodelijker dan influenza. En toch lijkt de gedachte dat Covid voor “normale mensen” een hele stevige griep is breed gedeeld in de overheid; insiders in de medische sector bevestigen dit en ook de persconferenties van premier Rutte komen hier voor jonge mensen op neer. En dus ook een pijler van het beleid om het virus “voort te laten kabbelen” (OMT-lid Ann Vossen) voor een “zachte landing” in de bevolking (GGD-baas Sjaak de Gouw), een aanpak die bij gevaarlijke virussen onacceptabel zou zijn.

Er zijn nog meer wetenschappelijke stellingnames van de overheid die als los bericht op Twitter of Facebook een serieus risico zouden hebben te worden gecensureerd als desinformatie over Covid-19. Met stellingen als “kinderen en mensen zonder klachten zijn nauwelijks besmettelijk”, “kinderen hebben er nauwelijks last van” en “corona verspreidt zich nauwelijks via zwevende deeltjes” plaatst het RIVM zichzelf buiten de internationale wetenschappelijke consensus, net als met de stellingname over mondmaskers en beperkte gezondheidsschade van dit virus.

De stelling dat er op zijn minst een gedeeltelijke overlap is tussen de denkbeelden van Viruswaarheid en de overheid lijkt dus stand te houden. Dergelijk denken moet de reden zijn waarom Nederland minder dan andere landen met controlemaatregelen als testen, contactonderzoek en maskerplicht probeert om het virus te onderdrukken. Het RIVM en OMT vinden zo te zien het virus gewoon niet gevaarlijk genoeg, en in ieder geval niet voor niet-risicogroepen. Dat is een mening die wel aardig aansluit bij wat Willem Engel en Jort Kelder vinden, maar niet bij de internationale wetenschappelijke consensus, of de groeiende lijst schade die mensen oplopen bij besmetting.

Ook OMT-lid Marion Koopmans heeft zich recent aangesloten bij deze consensus over flinke gezondheidsschade. Ze stelde: “We hebben 2 à 4 miljoen kwetsbaren. Ook gezonde mensen zijn soms doodziek. Laten circuleren [van het virus] is een dramatisch scenario”. Ze heeft de meerderheid van het OMT duidelijk nog niet mee gekregen in dat denken, alle tekenen wijzen er op dat vooral voorzitter Jaap van Dissel weinig heil ziet in het stoppen van de uitbraak. Voor de toekomst van ons land is het te hopen dat dat snel verandert en we dit gevaarlijke virus niet met kalmerende woorden en excuses over tekorten gaan bestrijden, maar met de in Europa en Azië gebruikelijke mix van massaal testen, strak contactonderzoek, strenge isolatie van zieke mensen en een maskerplicht in openbare gebouwen.