De mensheid gaat aan het mondkapje. Steeds meer deskundige organisaties , zoals de Academie de la Medicine in Frankrijk en de Centers for Disease Control and Prevention in de Verenigde Staten bevelen het aan. In Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk zijn ze trouwens al verplicht.

Zo neemt de schaarste nog meer toe aan een product dat juist voor medisch personeel op de corona-afdelingen van levensbelang is. Vandaar dat er in de meeste gevallen bij gezegd wordt dat de gemiddelde burger géén medisch mondkapje moet dragen. De bedoeling is immers niet om je te beschermen tegen het virus maar om de minidruppeltjes met corona tegen te houden die je zelf uithoest en uitademt. Dat kan al met een theedoek voor mond en neus. Onlangs verscheen het verslag van een studie onder auspiciën van de WHO waarin werd gesteld dat niet medische mondbedekking wel degelijk helpt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Tenminste als het maar niet tot verslapping leidt bij de overige maatregelen zoals afstand houden en handen wassen. De coördinator professor Benjamin Cowling van de Universiteit van Hong Kong meent zelfs dat we een “mogelijke exitstrategie van de lockdown” in handen hebben.

Dit zal zeker tot een run leiden op het soort mondkapjes dat je bij de bouwmarkt kunt krijgen om je tegen het inhaleren van steenstof en dergelijke te beschermen. Alles is immers goed zolang het die minidruppeltjes maar tegenhoudt. Dat hoeft zelfs geen mondkapje te zijn.

Als dit allemaal waar is en wetenschappelijk bewezen – Die Cowling zegt tegelijk dat wetenschappelijk bewijs er nog niet ligt – dan wordt de bedekking van mond en neus geen gevaarlijk teken van gebrek aan integratie of van misdadige bedoelingen maar burgerplicht. Een ultiem teken van verantwoordelijkheidsgevoel is dan de boerka, die alles bedekt op de manier van verpleegsters in wat tegenwoordig de “vieze” zone heet in het ziekenhuis waar de coronalijders liggen. Het dragen van zo’n kledingstuk is geen pretje, luidt het getuigenis van mijn lief. Een vriendin, werkzaam bij Artsen Zonder Grenzen had uit Afghanistan een fel oranje exemplaar meegebracht. Ze droegen deze boerka beurtelings op een zaterdagmiddag in Rotterdam tijdens het EK 1988, toen Nederland zo’n schitterende zege behaalde. Het was heet en mijn lief kreeg er schele hoofdpijn van. De opmerkingen uit het publiek waren uiteraard niet van de lucht maar de mensen hielden onwillekeurig afstand. Volgens mijn lief is de boerka in de stad een gevaarlijk kledingstuk bij het oversteken want het blikveld door dat gaasje is erg beperkt. Én je ziet de stoepranden niet. Nu er zo weinig verkeer op straat rijdt, mag dat geen overwegend bezwaar meer heten om de boerka aan te bevelen als kledingstuk waarmee zowel mannen als vrouwen op straat kunnen tonen dat het hen ernst is met de strijd tegen de corona en hun vaste besluit om geen anderen te besmetten. Zij zijn de heiligen der laatste dagen, de uitzonderlijk vromen zoals de katharen die het consolamentum hadden ontvangen en ter getuigenis daarvan in een zwart gewaad door het leven gingen. Wie het iets minder nauw neemt, kiest voor de nikaab, die het gebied rond de ogen onbedekt laat. Misschien is daar een (zonnen)bril op zijn plaats, eventueel van vensterglas.

De lauwen in de oorlog tegen Corona beperken zich tot een halsdoek voor het gezicht alsof ze van plan waren om in het wilde westen een postkoets te overvallen. Of ze trekken de hals van hun coltrui hoog op. Wie gevoel voor humor wil uitstralen, zet een carnavalsmasker op dan wel een ander mombakkes zoals de kop van Guy Fawkes uit de cultfim V voor Vendetta. Een bivakmuts is uit den boze omdat die de mond en de lippen juist onbedekt laat. Voor een meer agressieve uitstraling dient men naar de integraalhelm te grijpen.

Zo komt dan een grote omkering tot stand. Ik hoor Baudet en Wilders al toornen tegen asielzoekers en niet westerse allochtonen die het wagen met onbedekt gezicht de straat op te gaan. Om vervolgens keihard optreden te eisen van politie en BOA’s tegen zulk wangedrag.

Gods raadsbesluit is ondoorgrondelijk.

