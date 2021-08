Jagen op een beschermde diersoort

Onder de berichtgeving over de hecatomben die jagers in deze dagen op de Veluwe aanrichten – edelherten, een historisch record van 1740; wilde zwijnen, de komende tijd 9200 – is het begin van de konijnenjacht op 15 augustus onderbelicht gebleven. Net als edelherten, zwijnen, hazen en andere dieren, behoort het konijn tot de vele wettelijk beschermde diersoorten.

De wet kent een maas: dieren die overlast en schade veroorzaken mogen worden bejaagd door iemand met een jachtvergunning.Maar… de oryctolagus cuniculus staat wél op de Rode Lijst, in de categorie ‘gevoelig’. Een Kamermeerderheid wilde dan ook begin dit jaar de jacht op konijnen (en hazen) verbieden. Omdat de jagerslobby nogal invloedrijk is bij VVD, CDA, ChristenUnie en SGP, ging dat niet door.

De jacht, zoals die in Nederland functioneert, is overigens een anachronisme. Tot de Bataafsche Republiek, aan het eind van de achttiende eeuw, ging het om een privilege van de adel en ook nu nog geldt de jacht als een statussymbool. Denk aan het staatshoofd in onze Kroondomeinen en de malle moeflonbaron van de Hoge Veluwe. De scherpe kantjes lijken er weliswaar een beetje af, de drijfjacht is verdwenen en heet tegenwoordig drukjacht. Drijfjacht mag echter nog wel plaatsvinden op de bedreigde konijnen en hazen. Kijk ook eens een keer op de site van de Koninklijke (!) Nederlandse Jagersvereniging. Enerzijds ademt die geheel de sfeer van plezierjacht, maar anderzijds gaat het principieel letterlijk om ‘natuurbeheer’.

Ik ben geen tegenstander van elke vorm van jacht. Een gekwalificeerde jager die in zijn eigen omgeving rondloopt – one man and his dog, zoals dat vroeger heette – en via een quotum de lokale wildstand op peil houdt, dat kan onder strikte voorwaarden. Drijf- en drukjacht of vanuit een hoogzit schieten, dat zou totaal verboden moeten worden.

De massale jacht is volgens deskundigen helemaal niet nodig. Die leidt alleen nog maar tot meer geboorten per vrouwelijk dier en er zijn andere manieren om landbouw en verkeer te beschermen. Maar de machtige boerenlobby klaagt – moeten ze dure voorzieningen treffen – en de autolobby klaagt – weer een weg waar je geen tachtig meer mag rijden.

Gelukkig besloot onlangs de rechtbank Gelderland dat jagers in de provincie niet meer mogen schieten op konijnen, vossen, Canadese ganzen, houtduiven, kauwen en zwarte kraaien. Het jagen mag alleen als wordt aangetoond dat de soorten schade veroorzaken en dat is niet gebeurd in het faunabeheerplan van de provincie Gelderland.

Voor het konijn is het net te laat, het jachtseizoen is immers al begonnen. Jammer ook voor de edelherten, wilde zwijnen en hazen, maar in ieder geval wordt met ingang van volgend jaar het konijn in Gelderland gespaard. En als het aan Faunabescherming ligt, straks ook in de rest van Nederland.

Op één uitzondering na, Kroondomein Het Loo. Dat valt buiten het werkgebied van de faunabeheereenheid Gelderland. Waarom? Niemand die het mij kan vertellen. De Oranjes mogen dus hun drijfjachten op konijnen blijven houden. Het oude privilege.