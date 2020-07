Even iets rechtzetten. Ik las in de zomerbijlage van afgelopen zaterdag een interview met een psychiater. Het begon wel interessant. Ze sprak over haar boek waarin ze haar werk beschrijft. Ik las met gemengde gevoelens hoe ze gevallen uit haar praktijk in een soort sleutelroman-achtige non-fictie had verwerkt. Je zal er maar tussen staan terwijl mensen in je omgeving weten dat je bij haar op de divan hebt gelegen.

Ik schrok toen het interview ineens over een politieke partij ging die de vrouw zei te hebben opgericht. Gezien al de citaten uit haar blogs en interviews bleken we hier te maken te hebben met een rabiaat racistische ultrarechtse dame. Getrouwd met een PVV’er en overtuigd dat je iemand neer mag schieten die op een druk plein Allah Akbar roept.

Ze zei de partij te hebben opgericht met twee mensen die ik zeer hoog acht: professor transitiekunde Jan Rotmans (wetenschapper en activist) en longarts en anti-rookactivist Wanda de Kanter waarover ik al eerder een column schreef. Deze twee mensen waren weggegaan omdat ze het te druk hadden met andere werkzaamheden maar zouden haar blijven adviseren.

Voordat ik helemaal van mijn stoel viel appte ik met Jan Rotmans die ik goed ken. Die ontplofte bijkans en belde boos met de Volkskrant die daags na de publicatie van het 8 pagina’s tellende interview een regeltje rectificatie publiceerde wat waarschijnlijk niemand heeft gelezen. Daarom hier nog maar eens extra: Rotmans heeft niets meer met deze rabiate vrouw te maken en adviseert haar zeker niet. Wanda de Kanter waarschijnlijk ook niet.

Aan het einde van haar interview erkent ze haar narcistische inslag en ik citeer haar maar even wat ze daar onder verstaat: ‘Een opgeblazen ego (…) gevoelig voor krenking en afhankelijk van applaus’.

Geen applaus voor de Volkskrant die belangrijke feiten hoort te checken.