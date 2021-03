Zijn veel van deze honden sowieso niet dermate verknipt en beschadigd, dat het onverantwoord is om ze als politiehond in te zetten?

Jankende honden die onder stroom staan, geslagen en geschopt worden. In de uitzending van Zembla (11 maart) is te zien dat honden getraind worden met barbaarse middelen. Door klokkenluiders komt nu voor de zoveelste keer aan het licht dat politiehonden in opleiding bij verenigingen die zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV), nog steeds ernstig worden mishandeld. De mishandeling leidt tot levende verknipte bijtmachines, die als politiehond aan de politie verkocht worden.

De honden niet de baas

In eerdere uitzendingen van Rambam en Undercover in Nederland, was al te zien dat politiehonden tijdens de training worden mishandeld. Toch hakt deze aflevering van Zembla er wederom in. Er lijkt niks veranderd. Onder het mom van “Het zijn nog steeds politiehonden, die kun je niet alles leren met een koekje”, lijken alle mishandelingen geoorloofd. Maar als de mishandelingen nodig zijn omdat “je de honden anders niet de baas kunt”, dan ben je niet gekwalificeerd als trainer. Of heb je de verkeerde hond geselecteerd voor de opleiding! Het is wetenschappelijk aangetoond dat (politie-)honden net zo effectief of zelfs beter getraind kunnen worden zonder het gebruik van pijnprikkels, op een respectvolle, diervriendelijke manier.

Uitzondering

Per juli komt er een verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur. Maar politie en Defensie mogen de honden waar ze al mee werken wel met stroom blijven trainen. Omdat – stelt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een toelichting bij het aanstaande verbod – ‘het niet altijd mogelijk is met stroom opgeleide honden in te zetten zonder het gebruik van stroom’. De uitzending van Zembla illustreert dat er geen ruimte moet worden gelaten voor uitzonderingen. Niet in de laatste plaats om deze al opgeleide dieren een leven lang marteling te besparen.

Handhaving

De uitzondering maakt het verbod niet-handhaafbaar. De politie en de KNPV zijn verweven met elkaar, al is dat geen formele relatie volgens de Nationale Politie. Zembla geeft aan dat de politie er bijna al haar honden afneemt en hondengeleiders van de politie ook bij de KNPV trainen. Ook bekleden politiemensen er bestuursfuncties. Deze belangenverstrengeling maakt het voor politie alleen maar moeilijker om dit geweld door KNPV-leden een halt toe te roepen. Maak handhaving door diezelfde politie kraakhelder en concreet met een totaalverbod op stroomstootapparatuur!

Petitie

We steunen minister Schouten. Ze maakt zich echt hard voor een verbod. Maar we blijven strijden zodat ze niet zwicht voor de druk om toch uitzonderingen toe te staan. Want zijn veel van deze honden sowieso niet dermate verknipt en beschadigd, dat het onverantwoord is om ze als politiehond in te zetten? Honden die veel te hard doorbijten en niet loslaten zijn levensgevaarlijke wapens.

Help mee! Help de honden en stop deze dierenmishandeling. Teken de petitie voor een totaalverbod op stroomstootapparatuur.