Binnenkort nemen de laatste buitenlandse troepen in Afghanistan de pleitvaart. Daarmee heeft het Westen een oorlog van twintig jaar verloren. Het is een kwestie van tijd dat de zegevierende Taliban Kaboel binnentrekken. Zij beheersen nu al het grootste deel van het land. De regering en haar bondgenoten konden zich alleen maar handhaven dankzij uitgebreide steun van vooral Amerikaanse soldaten. Sombere stemmen in Nederland vrezen een burgeroorlog. Die woedt er al jaren en jaren. Straks wordt de pro-Westerse partij opgerold. Dan begint de wraak van de Taliban.

Er is geen reden om aan te nemen dat het in Afghanistan anders zal lopen dan destijds in Cambodja of Zuid-Vietnam toen de Amerikanen daar hun bondgenoten en medestrijders in hun sop gaar lieten koken. De tv-beelden van de massa’s die, meestal vergeefs, via Westerse ambassades per helikopter probeerden weg te komen, spreken boekdelen. Dat gaat nu – een halve eeuw later – nog eens gebeuren.

Er zal dan ook uit Afghanistan een grote vluchtelingenstroom op gang komen. Wie aan de greep van de Taliban weet te ontsnappen, zal ongetwijfeld zijn heil zoeken in de landen van de voormalige bondgenoten. Ze zullen te pletter lopen tegen het IJzeren Gordijn dat de Europese Unie in de buurt van de Bosporus heeft opgericht. Ze gaan massaal scheep op rubberboten. Ze komen de rekening van hun trouw presenteren.

Nu al is er in Nederland gedoe over de Afghaanse tolken die ons leger destijds in dienst nam. Zij vrezen voor het leven van henzelf en hun gezinnen. Daarom willen ze naar Nederland komen. Het gaat om tweehonderd mensen met aanhang. Zelfs dat levert al gedoe op, zoals Nieuwsuur ons leerde. Wie weet, zo vreest men in Den Haag, komen er wel mensen die helemaal niet getolkt hebben. O gruwel! O afschuwelijkheid!

Ooit werden in Nederland veel Afrikaanse en vooral Aziatische talen aan de universiteiten bestudeerd. Dat is voor het grootste deel als hobbyisme wegbezuinigd, juist toen de regering de ambitie kreeg zich in oorlogen aan de andere kant van de wereld te mengen, zoals in Mali of Afghanistan. Nu is men gedwongen af te gaan op lokale krachten en deskundigheid zonder dat men kan beoordelen of het wel klopt wat men de geüniformeerde vredestichters allemaal aan de neus hangt. Betrouwbare tolken zijn essentieel voor het functioneren van een krijgsmacht in vreemde en vijandige landen. Die mag je nooit in de steek laten. En bij twijfel zeg je ‘ja’ en geen ‘nee’.

Hoe dan ook, Nederland is met de Verenigde Staten en een groot aantal NAVO-bondgenoten medeverantwoordelijk voor de situatie die nu in Afghanistan bestaat. Het is een morele plicht onze medestanders te vrijwaren voor de wraak van de Taliban. Als we het te duur vinden de oorlog voort te zetten, dan zal die bescherming op het grondgebied moeten geboden worden van de staten die de oorlog destijds hebben gevoerd. Je kunt de omliggende landen – die allemaal grote eigen problemen kennen – niet met die verantwoordelijkheid opzadelen.

Anders bewijst het Westen dat het zijn bondgenoten bij problemen meteen verraadt en in de steek laat. Dat is niet in ons belang. We worden zo al genoeg gehaat in de rest van de wereld.

De val van Saigon en de vlucht van de westerlingen. Zo gaat het straks in Kaboel ook. https://www.youtube.com/watch?v=og6bi3cgf5g

