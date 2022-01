Je ziet het pas als je het ziet. Dit is een van de bekende uitspraken van Johan Cruijff. Een uitspraak die helaas altijd actueel is. Niet alleen op sportgebied, maar zeker (of juist) ook op dierenwelzijnsgebied, want er wordt ons maar al te vaak een rad voor de ogen gedraaid.

Mijn bureau ligt vol met gebeurtenissen waar op het eerste gezicht niets mee aan de hand lijkt, maar zodra je goed gaat kijken er opeens een hele andere wereld tevoorschijn komt die voor de globale kijker niet zichtbaar is. Je ziet het pas als je gaat kijken. Een voorbeeld dat maar door mijn hoofd blijft gaan dateert uit november 2021. Toen werden door Ongehoord beelden vertoond van ernstige welzijnsaantastingen van biggen en volwassen varkens in een stal van varkensboerin Annechien ten Have-Mellema, die maar liefst 2 Beter Leven-sterren van de Dierenbescherming heeft gekregen.

Op zich is het niet vreemd dat er misstanden plaatsvinden, want we weten dat varkens niet echt onder goede omstandigheden worden gehouden (en dat is een understatement). Maar dit is een houderij met 2 sterren Beter Leven van de Dierenbescherming. Het zou dus een stal moeten zijn waar de dieren op z’n minst een klein beetje een ‘beter leven’ hebben. Maar het onderzoeksteam van Ongehoord heeft de megastal van Ten Have-Mellema meermaals bezocht en de conclusie is duidelijk: in elke afdeling van het bedrijf en bij elk bezoek werden misstanden gezien en vastgelegd.

Er werden bij Annechien ten Have-Mellema ernstig zieke dieren gefilmd en varkens die wonden hadden door staartbijterij. Meerdere dieren zijn kreupel, een met een enorm gezwel aan de poot. Ook zijn in meerdere stallen dode biggen en varkens gefilmd. Daarbij worden er naast ‘vrijloop kraamhokken’ ook klassieke kraamkooien gebruikt, waarin moedervarkens een maand lang ingeklemd zijn tussen stangen en geen kant op kunnen. Ook in de inseminatie-afdeling stonden varkens in kooien die te krap waren om zich om te draaien. De voorschriften van het Beter Leven-keurmerk lapt mevrouw Ten Have-Mellema gewoon aan haar laars. Moedervarkens worden ’s nachts uit hun slaap gehouden door licht in de stal, in meerdere hokken was geen stro of strooisel aanwezig en biggetjes werden te snel van hun moeder gescheiden.

Op de beelden reageert, zoals verwacht, iedereen geschokt, inclusief mevrouw Ten Have-Mellema zelf. Zij is zich er natuurlijk terdege van bewust dat ze (onterecht) wordt gezien als een voorloper voor het dierenwelzijn van varkens. Daarom is ze ook gesprekspartner voor het ministerie van LNV en is zij lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Een min of meer onafhankelijke organisatie, die de minister van LNV gevraagd en ongevraagd advies kan geven over diergezondheid en dierenwelzijn. Dus dat uitgerekend bij iemand die mede adviseert over dierenwelzijn dergelijke beelden te zien zijn, is op zijn zachts gezegd alarmerend. Dat ook in 2011 misstanden werden gefilmd in het bedrijf van Annechien ten Have-Mellema laten we voor het gemak even buiten beschouwing.

Er moet dus op zijn minst goed en adequaat onderzoek gedaan worden naar wat er nu precies aan de hand is. En tot die tijd schort mevrouw Ten Have haar leveringen van varkensvlees op, totdat dit onderzoek haar van alle blaam kan zuiveren. Zou je denken. In mijn naïviteit ging ik ervan uit dat dit de praktijk zou zijn, maar natuurlijk was dat weer wishful thinking. Nee, het onderzoek, hoe verzin je het, wordt uitgevoerd door de Stichting Beter Leven-keurmerk zelf, die ook van mening was dat slachterij Gosschalk gewoon kon blijven functioneren. De slachterij waarvan bijna de hele wereld niets meer wil afnemen vanwege gruwelijk en bewust toegediend dierenleed voorafgaand aan de slacht en die daarom ook werd stilgelegd.

En jawel hoor, de Stichting Beter Leven-keurmerk concludeert na onderzoek, zonder blikken of blozen, dat alles in orde is en besluit dat mevrouw Ten Have-Mellema gewoon haar 2 sterren Beter Leven kan behouden. Vervolgens zie je dat leden van de Raad voor Dierenaangelegenheden en ambtenaren van het ministerie van LNV haar feliciteren met het behaalde resultaat.

Pardon? Hoezo alles in orde en is er niets aan de hand? De beelden laten overduidelijk ernstige en onacceptabele dierenwelzijnsaantastingen zien van de dieren in de stal van mevrouw Ten Have-Mellema. Kreupele dieren, dieren met open wonden, dieren die liggen te creperen. Er wordt geen enkel woord gerept over de beelden, er wordt geen enkele verklaring gegeven van de aangetoonde welzijnsaantastingen.

Het Beter Leven-keurmerk dient alleen om over de rug van de dieren de consument een rad voor de ogen te draaien. Dat deze mevrouw Ten Have-Mellema vervolgens zowel in de Raad voor Dierenaangelegenheden als op het Ministerie van LNV haar zegje kan blijven doen over dierenwelzijn, is echt te absurd voor woorden. Dit noemt men in de volksmond ook wel ‘ondermijnende welzijnscriminaliteit’. Met bewuste medewerking van de RDA en het ministerie van LNV.

Je ziet het pas als je het ziet.