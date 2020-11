Ondanks al zijn betogen over de kwalijke gevolgen van het economisme is Jesse Klaver eigenlijk een neoliberaal. Dat onthult onderzoeksjournaliste Karlijn Brandelle. ‘Onvoorstelbaar dat GroenLinks zoiemand op de lijst zet.’

‘Veel journalisten kijken naar wat iemand gezegd en gedaan heeft om te bepalen of hij deugt’, vertelt Brandelle. ‘Maar zo kom je niet verder dan het oppervlak. Mensen als Klaver kijken wel uit om opzichtig andere standpunten te huldigen dan de partijlijn voorschrijft. Daarom kun je beter kijken naar de mensen in zijn omgeving en clubjes waar hij ooit bij gehoord heeft.’

Brandelles onderzoek bracht onder andere aan het licht dat Klaver lid is geweest van de Sociaal Economische Raad (SER). ‘De SER is een erkend neoliberaal bolwerk dat zich sterk maakt voor economische groei’, zegt Brandelle. ‘Er zitten ook allerlei mensen in van wie bekend is dat ze werkgevers zijn. Klaver heeft daar nooit afstand van genomen.’

Uit het onderzoek blijkt dat GroenLinks op de hoogte was van Klavers verleden bij het dubieuze adviesorgaan toen hij voor die partij lid werd van de Tweede Kamer. Klaver combineerde bovendien het voorzitterschap van de linkse jongerenorganisatie Dwars met dat van de jongerenvakbond CNV, een organisatie die gelieerd is aan het CDA, de partij van Jan-Peter Balkenende, de man die bekend is om zijn controversiële uitspraken over de VOC-mentaliteit.

Politiek correct

‘GroenLinks laat zich verblinden door politieke correctheid’, stelt Brandelle. ‘Omdat hij een Marokkaanse vader en een Indische moeder heeft, is men bereid zijn onfrisse standpunten over het hoofd te zien. Er zijn sterke aanwijzingen dat hij de afgelopen jaren een grote stempel op het partijbeleid gedrukt heeft. Onvoorstelbaar dat een zich links noemende partij dat zomaar heeft laten gebeuren.’

Wat precies de neoliberale punten zijn die Klaver erdoorheen geduwd heeft, kan Brandelle niet zeggen. Zij wijst echter op Klavers poging in 2017 om deel te nemen aan een kabinet met de VVD. Die laatste partij probeert weliswaar met vreedzame middelen haar doelen te bereiken, benadrukt Brandelle, maar ze streeft wel degelijk een radicale markteconomie na. Klaver werd op het laatste moment teruggefloten door de partij, vermoedt zij, want het kabinet Rutte-Klaver kwam er niet.

Wanneer GroenLinks niet ingrijpt zal een sluipende neoliberalisering van de partij plaatsvinden, waarschuwt Brandelle. ‘In Rotterdam heeft een prominente ex-VVD’er het tot afdelingsbestuurder van GroenLinks geschopt. De partij zou duidelijk moeten maken dat voor dit soort mensen geen plaats is in een inclusieve partij. Je bent echt grenzeloos naief als je denkt mensen als Klaver binnen te kunnen halen zonder dat dit consequenties heeft voor het aanzien van je partij. Als ik van plan was geweest op ze te stemmen, zou ik dat nu niet meer doen.’