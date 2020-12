Jongeren: niet met de hakken in het zand, maar op sneakers de toekomst in

Hoi Nederland,

Leuk dat jullie #teamkaag hebben opgemerkt en aandacht aan ons schenken! Altijd spannend, een nieuw soort campagne. Zo spannend dat hoofdredacteur van Joop.nl Francisco van Jole en politiek commentator Peter Kee er in De Nieuws BV op Radio 1 een item aan wijdden. Voor velen van ons is politiek meedoen zelfs nieuw. Helemaal voor ons jongeren, wat eigenlijk gek is. Want politiek gaat over iedereen en al helemaal over de toekomst. Over ons dus. Al jaren wordt er geklaagd over een groeiende kloof tussen politiek en burger. Nu staan er nieuwe mensen op om mee te doen met deze vernieuwende campagne. Mooi toch!?

Sigrid Kaag is voor ons de inspiratiebron om nú van ons te laten horen en politiek betrokken te raken. ‘Koningin Kaag op sneakers’ – zoals de Telegraaf het verwoordde – is voor ons een verademing in de Nederlandse politiek. Juist omdat zij de ervaring en kunde heeft van een hele grote speler en tegelijkertijd ontzettend toegankelijk, open en eerlijk is.

Volgens ons snakt deze tijd naar een eerlijk verhaal van verbinding en samenwerking. Want wij zitten niet te wachten op een cynische, gepolariseerde toekomst. Als wij om ons heen kijken, denken we ook dat dit helemaal niet nodig is. Wij zien namelijk zoveel positieve energie en veerkracht onder jongeren. Om te leren en de schouders eronder te zetten. Om klimaatverandering aan te pakken. Om nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Sigrid is voor ons dé persoon die deze energie kan vertalen naar concrete actie. Zij kan als vrouw van de wereld ons ideaal van een inclusieve, groene samenleving omzetten in actie en resultaat.

Ten eerste steunen wij Sigrid omdat zij pal staat voor kansengelijkheid. De economische nasleep van de coronacrisis legt bestaande sociaaleconomische problemen bloot voor jongeren. In het stuk ‘Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’ legt het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad uit waar de knelpunten zitten: kansenongelijkheid en onzekerheid. En dit is alleen nog maar versterkt door de coronacrisis: door afstandsonderwijs staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk; op de arbeidsmarkt zijn jongeren door korte contracten en flexibele banen extra kwetsbaar; op de woningmarkt stijgen de huizenprijzen rustig verder. Sigrid heeft oog voor hoe dit verschillende generaties raakt en presenteert concrete plannen in een door haar gepubliceerd pamflet over normen en waarden in de economie. Investeren in onderwijs, onder andere structureel 3% in het hoger onderwijs, omdat dit de best denkbare economische investering is waar de jongeren van nu ook in de toekomst de vruchten van kunnen plukken. Als je vervolgens de arbeidsmarkt betreedt als jongere, dan kun je rekenen op sociale bescherming ongeacht hoe je werkt. En 1 miljoen woningen vóór 2035, zodat ook wij een vrijere keuze over wonen kunnen maken. Dat is perspectief bieden in een moderne economie.

Ten tweede is het al lange tijd duidelijk dat zonder ingrijpende en doortastende actie de temperatuurstijging op aarde niet onder de anderhalve graad Celsius blijft. Hoe langer dit duurt, hoe meer de rekening op ons bordje komt. Met het Parijsakkoord en het Klimaatakkoord zijn mooie stappen gezet, maar we zijn er nog lang niet. Het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Raad van State meldden recent dat we op deze manier de klimaatdoelstellingen die we onszelf hebben gesteld, niet gaan halen. Actie en ambitie zijn dus nodig. Sigrid toont dit. Zij wil dat we deze doelstellingen koste wat het kost halen. Bovendien benadrukt zij in haar economisch pamflet dat er ontzettend veel banen worden gecreëerd met de transitie naar een schonere economie: naast bittere noodzaak keiharde business dus. Veel jongeren gaan in groene banen werken die nu nog niet bestaan: de vraag is of wij als Nederland hierin voorop lopen of blijven volgen. Wij weten het wel. Wij willen vooruit!

Een derde punt voor ons is haar visie op het respecteren van waarden als samenwerking en het hebben van een open blik naar elkaar, in zowel de politiek als de samenleving. Zowel binnen Nederland, als op internationaal niveau. Een diverse samenleving, en dat zijn we op allerlei manieren, verdient een leider die deze diversiteit omarmt en tegelijkertijd iedereen verbindt door waarden als tolerantie, vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid uit te dragen. In Europa en daarbuiten is Nederland gebaat bij een op regels gestoelde, multilaterale wereldorde. Dat weet Sigrid door haar carrière als diplomaat als geen ander. Idealen en realisme gaan hand in hand als je streeft naar een sterk Europa waarmee we belangrijke grensoverschrijdende thema’s als veiligheid en terrorisme, digitalisering en klimaat aanpakken.

Kortom, wij willen niet met de hakken in het zand, maar op sneakers de toekomst in. Doe jij met ons mee?

Vriendelijke groeten,

namens Jong voor Kaag,

