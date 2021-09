Sigrid Kaag toonde donderdagavond even voor acht in ieder geval karakter. Nadat de kamer een motie van afkeuring tegen haar had aangenomen, nam zij met grote beheerstheid het woord en trad af. Ze nam alle verantwoordelijkheid voor het onder haar gevoerde beleid op zich. Ze zonderde expliciet de ambtenaren en alle andere betrokken bij het debacle in Kaboel daarvan uit. Hun weigerde ZIJ in ieder geval iets te verwijten. Daarna verliet zij de Kamer met rechte rug.

Ze vergat niet “meneer Rutte, Mark,” te danken voor het in haar gestelde vertrouwen.

Wat betekent dit? Sigrid Kaag heeft nóg een betrekking. Zij maakt deel uit van de Tweede Kamer en kan het fractieleiderschap van D66 op zich nemen. In dat geval heeft zij als onderhandelaar in de kabinetsformatie meer dan ooit de handen vrij.

Tegelijk laadde zij schande op de hoofden van premier Mark Rutte en minister Ank Bijleveld, die de afkeuring van de Kamermeerderheid trotseerden. Daar in de Kamer bracht Sigrid Kaag onverwacht en van korte afstand een politieke bom tot ontploffing (Sorry Ruben L. Oppenheimer dat ik met mijn metaforen zo dicht in je buurt kom) Het is nog niet duidelijk wie allemaal door de scherven getroffen zijn, maar de Haagse politiek wordt in ieder geval geconfronteerd met een nieuwe puinhoop.

Ondertussen kan Sigrid Kaag zich presenteren als de integere politica tussen de baantjesjagers. Zo pakt zij haar imago als kampioen van de nieuwe bestuurscultuur terug. Zij toont respect voor de macht van het parlement. Zij kan zich rustig voorbereiden op nieuwe bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zij gaat niet weg. Zij is onweerstaanbaar The lady dances. The lady is different.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.