Als we in Nederland van het coronavirus af willen, dan moet er meer steun van het kabinet komen voor een wereldwijde aanpak

Het kabinet heeft vrijdagavond laten weten dat het nog geen standpunt heeft over de urgente oproep van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) om extra geld uit te trekken voor de internationale aanpak van het coronavirus. Dit terwijl minister Kaag maandag hierover in debat gaat met de Tweede Kamer.

Al weken horen we berichten in de media dat de coalitiepartijen het onderling maar niet eens worden hierover. Ondertussen worden de gevolgen van de coronacrisis in de wereld met de dag erger. Het aantal nieuwe besmettingen bereikte volgens het WHO vorige week een nieuw hoogtepunt.

Nederland is niet veilig zolang corona op andere plekken in de wereld voort blijft razen. Een tweede, derde of vierde golf van het virus moeten we voorkomen. Als we in Nederland van het coronavirus af willen, dan moet er meer steun van het kabinet komen voor een wereldwijde aanpak. Anders is het dweilen met de kraan open, met alle gevolgen van dien voor de economie en gezondheid van iedereen. Het is dus een kwestie van internationale solidariteit én eigen belang.

De AIV adviseerde om een miljard euro vrij te maken om ontwikkelingslanden te helpen met het indammen van het virus. Coalitiepartij CDA had zelf om een spoedadvies hierover gevraagd, maar de coalitie blijft desondanks onderling verdeeld. Het kabinet zou een grote fout maken door het advies van de AIV niet serieus te nemen. De gevolgen hiervan kunnen ons allemaal duur komen te staan.

In deze crisis worden de meest kwetsbaren het hardst geraakt. Zonder stromend water en zeep is het immers moeilijk handen wassen. En zonder de benodigde voorzieningen zijn veel mensen aan hun lot overgelaten.

Deze crisis zal naar verwachting 500 miljoen mensen in de armoede drukken. En terwijl veel ontwikkelingslanden verdrinken in hoge schulden, worden nog altijd tientallen miljarden via Nederland weggesluisd door belastingontduiking. Dat is geld waarmee zij hun eigen bevolking hadden kunnen helpen, en dat zij mislopen door belastingparadijzen zoals Nederland. Daarom moeten deze landen de ruimte krijgen die zij nodig hebben om het coronavirus te bestrijden, met financiële steun en schuldenverlichting. Zij moeten het geld dat ze hebben nu niet overmaken als rente of schuldaflossing, maar zij moeten net als ieder ander land alles op alles kunnen zetten om de verspreiding van het virus in te perken.

Ik roep daarom het kabinet op om te stoppen met te ruziën over internationale solidariteit en actie te ondernemen, want we zijn er allemaal bij gebaat dat dit virus zo snel mogelijk onder controle wordt gebracht.