Als voormalig coalitiepartner pleit ChristenUnie-voorman Segers in een pamflet voor een omslag naar een andere politieke cultuur en vooral naar een menselijke dienstbare overheid. In zijn pamflet komt hij met zeven voorstellen voor een menselijker overheid. Waarbij het voorstel voor invoering van de praktijkambtenaar mij het meest verbaasde. Verbazing vanwege het feit dat deze ogenschijnlijk goed bedoelde adviezen en opvattingen komen van een voormalige regeringspartij die al deze voorstellen al lang zelf als partij aan de macht had kunnen inbrengen in het wekelijkse kabinetsberaad. Nu komt het over als de bekende mosterd na de maaltijd, op het moment dat de deplorabele staat op essentiële terreinen waarin Nederland en de Staat thans verkeren zo duidelijk naar buiten is gekomen.

Het CU-pamflet bevat een ongekend hard oordeel over topambtenaren. In het voorstel, de praktijkambtenaar, staat letterlijk vermeld; Neem op ieder ministerie mensen uit de praktijk en ervaringsdeskundigen aan, die parttime meedenken met beleid. Maar ook: Herstel de beroepseer van ambtenaren en hervorm de aanstellingsprocedure voor topambtenaren, waarbij in de top van ministeries en diensten niet alleen wordt gekeken naar bestuurlijke kwaliteiten maar ook naar kennis van de zaken.

Als commissarissen in het bedrijfsleven zo’n oordeel zouden vellen over sleutelfiguren in een organisatie dan zou direct een grootschalig reorganisatie onderzoek ingesteld worden. Met als zekere uitkomst na dat onderzoek dat de gehele top zijn biezen kon pakken. Inclusief het verzoek aan incompetente medewerkers om elders uit te gaan kijken naar een andere baan.

Bij de overheid werkt het anders. Bestuurlijke kwaliteiten, lees ervaring als ambtenaar, los van de vraag of de baan goed of slecht vervuld is, eenoog is keizer in het land der blinden in het overheidsapparaat, geven vaak de doorslag. Niet de feitelijk benodigde competenties en kennis van zaken. Dat is secundaire kennis. Topambtenaren worden ook niet ontslagen. Die worden hooguit overgeplaatst met behoud van al hun tekortkomingen. Er bestaat een hele carrousel van topambtenaren die ooit ergens gefaald hebben en doorgeschoven zijn naar andere ministeries en bestuursorganen. Vriendjespolitiek, macht en ons kent ons cultuur bepalen vaak waar een ambtenaar terecht komt.

Het pamflet van de CU moet dus meer als een politiek handig opzetje gezien worden dan als een goedbedoelde aanzet om echt te komen tot een werkelijk meer dienstbare overheid. Bezet door mensen die echt het verschil kunnen maken tussen wat is geweest en wat er anders moet.

Opvallend gemis in het pamflet is een kritisch oordeel over de feitelijke competenties van de Tweede Kamerleden zelf. Bekend is dat ambtenaren ook als volksvertegenwoordiger of als minister kunnen doorstromen. Zoals bijvoorbeeld Sophie Hermans, de huidige waarnemend fractievoorzitter van de VVD. Alsmede D66-bewindsvrouw Kajsa Ollongren. Waar bij beide kennis van zaken zeker niet de doorslag zal hebben gegeven voor hun benoemingen.

Segers had beter in zijn pamflet een noodkreet kunnen ventileren hoe het overheidsapparaat aan een grondige herziening toe is. Qua aansturing, werkwijze, samenstelling en vooral competenties van topambtenaren. De rest van zijn voorstellen komen dan wel vanzelf tot hun recht. Het zijn namelijk allemaal voorstellen die op hetzelfde neerkomen. Incompetentie!