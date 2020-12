De lidstaten van de EU beginnen op 27, 28 en 29 december met inenten tegen corona. ‘We beschermen onze burgers samen,’ zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Maar of dat laatste waar is valt nog te bezien, want de Nederlandse vaccinatiecampagne gaat waarschijnlijk pas volgend jaar van start. Nederland mikt op 4 januari, liet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid deze week weten. Mikt, want of die ‘ambitieuze’ datum wordt gehaald is lang niet zeker.

Voor de spuit er daadwerkelijk ingaat moet er volgens de minister nog een heleboel gebeuren. Eerst moet er nog een advies komen van de Gezondheidsraad. Ook dienen er nog richtlijnen over werking en bijwerkingen van het vaccin te worden opgesteld. En vermoedelijk nog wel het een en ander, dat in het buitenland kennelijk veel sneller kan.

Volgens De Jonge geeft dat ook allemaal niet. Het vaccineren moet ‘veilig en zorgvuldig’ kunnen gebeuren. De campagne ‘staat of valt niet met een week eerder beginnen’, verklaarde hij.

Dat is een bijzonder vreemde opmerking. Al driekwart jaar ligt het land vrijwel plat door de uitbraak van een zeer besmettelijke ziekte. Minstens tienduizend mensen zijn er inmiddels aan overleden, heel veel anderen werden ernstig ziek. De ziekenhuizen liggen overvol. Tal van ondernemers zijn failliet gegaan. Iedereen snakt kortom naar het einde van de coronacrisis. Maar volgens De Jonge doet het er niet zoveel toe of dat er vlug komt. Een weekje meer of minder noemt hij niet van groot belang.

Ik vrees voor hem dat heel veel Nederlanders daar totaal anders over denken. Ik vrees ook dat ze hem een heel slechte, totaal niet op zijn taak berekende minister vinden. In de voorbije maanden ging De Jonge al de fout in met de corona-app en met noem maar op. Onlangs werd duidelijk dat Nederland op korte termijn veel minder vaccins geleverd krijgt dan de bewindsman eerder had beloofd.

Vorige week trad De Jonge terug als CDA-lijsttrekker om zich volledig op het coronadossier te kunnen werpen. Maar een groeiende groep mensen vindt dat hij beter helemaal kan oprotten. Zelfs enkele CDA’ers schijnen van mening dat De Jonge maar weg moet. Wat heeft iemand die er zo weinig van bakt nog te zoeken aan de leiding van dit sleuteldepartement?

Maar als De Jonge zou moeten opstappen, hoe zit het dan met premier Mark Rutte? Die bemoeit zich immers ook zeer nadrukkelijk met het coronabeleid. Tijdens de frequente persconferenties over dit onderwerp voert hij steevast als eerste, en dus voornaamste, het woord. De Jonge staat er ook wel bij voor een ‘toelichting’, maar de schijnwerpers zijn toch vooral op Rutte gericht. En trouwens: deze week kondigde de premier de strenge lockdown aan tijdens een langdurige toespraak op tv. Daar was De Jonge niet eens bij. Als de corona-aanpak heeft gefaald – en wie zal dat nog betwijfelen? – dan zou Rutte ook moeten vertrekken.

Maar dat kan natuurlijk niet, want dan valt het hele kabinet. Dan duurt het allemaal nóg langer. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor het geval dat De Jonge in zijn eentje aftreedt. Het zoeken van een opvolger neemt altijd wel een paar dagen in beslag, en bovendien moet de persoon in kwestie dan nog worden ingewerkt. De Jonges voorganger als chef corona, Bruno Bruins, werd een paar maanden terug tijdelijk vervangen door de ervaren Martin van Rijn, een PvdA’er nota bene. Maar zelfs zoiets lijkt me in de huidige omstandigheden niet verstandig, nog los van de vraag of het politiek haalbaar zou zijn.

Laten we in vredesnaam maar voortmodderen met De Jonge en co, al kan het geen kwaad hem nog eens heel goed in te peperen dat we het wachten meer dan beu zijn. ‘Ik moet niet aftreden maar optreden,’ roepen in politieke problemen verkerende bewindslieden soms wanhopig uit. Doe dat dan eindelijk ook een keer, zou ik zeggen.