Soms gaat iets je inbeeldingsvermogen te boven. Dat had ik toen ik las over de rechtszaak tegen Bastiaan B., bedrijfsleider op een varkenshouderij in Markelo, waarin te horen is hoe de verdachte tekeer gaat tegen een varken dat moet bevallen: “Verrotte rotzeug, vieze rat, smeerlap. Ik trap oe de kop in elkaar kankerbeest, ga maar dood.”

Terwijl hij het bovenstaande zegt trapt Bastiaan de zeug keihard tegen haar kop en lijf. En alsof dat nog niet genoeg leed is houdt hij een doodgeboren big voor het varken en dat doet hij net zolang tot ze erin bijt. Ondertussen krijst het bevallende varken van de pijn en volgens de aanwezigen in de rechtszaal gaat het gegil door merg en been.

Natuurlijk heeft Bastiaan een ‘goed’ excuus: hij heeft zijn vriendin om hulp gevraagd omdat de bevalling moeizaam ging en zij wilde niet komen. Toen bleek ook nog dat de zeug een paar van de net geboren biggen had doodgebeten en dat kost natuurlijk geld. En dus kom je in actie…

Zo’n zeug ligt in deze moderne tijd nog steeds tussen stangen dus dat ramt er lekker makkelijk op los, want ze kan toch nergens heen. En om je partner te laten zien wat de gevolgen zijn van haar onwelwillendheid film je je actie ook nog even. Dat stuur je vervolgens door via WhatsApp, want eigenlijk is het haar schuld dat jij een hulpbehoevend dier tot gillen toe in elkaar ramt.

‘Dappere’ Bastiaan was zelf niet aanwezig bij de rechtszaak. De officier van justitie eiste 60 uur taakstraf, maar daar was de advocaat van Bastiaan het absoluut niet mee eens. Volgens haar was er sprake van een ‘redelijk doel’. Daarbij was het filmpje door Bastiaan niet gemaakt om op internet te zetten.

Alsof het gedrag van Bastiaan nog niet erg genoeg is doet deze advocaat er nog een schepje bovenop. Deze dame zou per direct uit haar ambt gezet moeten worden. Dit heeft namelijk niets te maken met de eerlijke verdediging van je verdachte, maar alles met het goedpraten van een zware mishandeling. Dit is een ernstig strafbaarheid feit, dus wat maakt het nog uit waar het gepubliceerd wordt? Overigens gaat het Bastiaan daar ook helemaal niet om; hij wil zijn vriendin bedreigen. Dit laatste is dus ook nog eens een zaak van huiselijk geweld. Uiteindelijk werd door de politierechter 40 uur werkstraf opgelegd. Want tja, Bastiaan werkt nog steeds in de varkenshouderij en daarom is het wel belangrijk dat er een stok achter de deur is.

Inmiddels ben ik, terwijl ik dit schrijf, letterlijk misselijk. Hoe is het mogelijk dat een man die dit op zijn geweten heeft er zo makkelijk afkomt en daarnaast gewoon weer tussen de dieren mag werken? Bastiaan B. moet per direct een levenslang houdverbod opgelegd krijgen, zou nooit meer in de buurt van dieren mogen komen en zou verplicht in therapie moeten. Maar nee, de komende tijd kunt je Bastiaan 40 uur schoffelend in de plantsoenen tegenkomen en daarna kan hij gewoon weer aan het werk tussen de dieren, want de mishandeling had een ‘redelijk doel’… Hoe is dit mogelijk???

Stel je voor dat een verzorger op een gesloten afdeling met dementerende bejaarden uit frustratie een bewoner zwaar mishandelt. Daarna krijgt deze persoon op voorspraak van zijn advocaat niet alleen een hele lage straf – want het had een ‘redelijk doel’ toen hij mevrouw Jansen in elkaar sloeg – maar hij mag daarna ook gewoon de gesloten afdeling weer op. De wereld was te klein geweest.

De opgelegde straffen bij dierenmishandeling en -verwaarlozing zijn in Nederland schandalig laag. Dit kan zo niet nog vier jaar doorgaan. Denk alsjeblieft aan de dieren als je op 15, 16 of 17 maart je stem uitbrengt.

Overigens is de mishandelde zeug niet lang na het ‘incident’ geslacht.