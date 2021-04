Kent u het land van zalm, wijn, vogelzang

dat land van onbeheerste dadendrang

van meer en meer en altijd meer

van ‘maakt niet uit wat ik verrinneweer’?

Kent u het wel? Ik zal het tonen

Het is het land waarin we wonen.

Kent u dat bankgebouw, het torent hoog

opdat nooit door kan dringen hoe men u bedroog.

Van buiten marmer, van binnen puilt het goud

alles is goed daarbinnen, maar nog liever fout.

Kent u het wel? Ik zal het tonen

Het is het land waarin we wonen.

Kent u het land van Zalm, Wijn, Vogelzang

van Rutte, Bolkestein, Blok, Kamp en Halbe Z.

van Ruding, Brinkman, Bleker en Verhagen

dat spuugt op kunst, natuur en bankwet

Ik waag het bijna niet te vragen.

Kent u het wel? Ik durf het niet te tonen.

Da ’s toch geen land, waarin je ooit wil wonen?