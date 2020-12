Met interesse volg ik de discussie over het coronabeleid met betrekking tot de feestdagen. Veel mensen vinden het extreem moeilijk dat de maatregelen met kerst niet versoepeld worden en dat je maar drie mensen mag uitnodigen. Voor mezelf zijn deze maatregelen eigenlijk wel fijn. Ik heb veel moeite met het behouden van overzicht en het verwerken van prikkels. De feestdagen zijn voor mij een ongekende hoeveelheid aan overprikkeling.

Ik heb het onbekende 22q11ds waardoor mijn leven vaak net even anders is dan dit van een ander. Zo geven feestdagen zoals Sinterklaas en Kerst mij veel spanningen en stress. Er wordt van alles van je verwacht, waar ga je heen en wat ga je doen? Als je zegt dat je ‘alleen’ thuis bent gebleven, word je met medelijden aangekeken. Maar wat nu als ik dit eigenlijk ‘gewoon’ wel prettig vind? Mag ik misschien de feestdagen vieren zoals ik dit zelf wil invullen?

Al jaren is de decembermaand een maand waar ik me met veel moeite doorheen worstel. Je moet stevig in je schoenen staan om nee te kunnen zeggen tegen ‘gezellig samen’ Kerst of Sinterklaas vieren. Nu we door corona verplicht zijn om met minder mensen Kerst te vieren is dit iets dat zowaar haalbaar wordt.

De afgelopen jaren heb ik bewust gekozen om alleen te zijn met kerst. Is dit zielig of naar? Ik vind van niet. Ik vind het fijn om thuis te zijn en te kroelen met mijn katten. De enige overprikkeling die ik dan nog heb, zijn het boodschappen doen waarbij iedereen gestresst zoveel mogelijk eten inkoopt, en de zoete kerstfilms die je het gevoel geven dat het inderdaad zielig is als je alleen bent. Daar kan ik beter mee dealen dan een huiskamer vol lawaai en gezelligheid. Voor mij is kerst vieren in coronatijd daarom ook niet zwaarder dan andere jaren!

Ik hoop dat er meer begrip gaat komen voor mensen die net als ik moeite hebben met de overprikkeling, en dat er meer respect gaat komen voor mensen die Kerst op hun eigen manier vieren. De feestdagen zijn niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Corona zorgt ervoor dat de feestdagen voor de hele samenleving ‘anders’ zijn. Dat maakt dat ik me niet meer zo alleen voel met deze worsteling.