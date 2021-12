We beseffen deze dagen, dat gezondheid nog belangrijker is dan gezelligheid

Lieve mensen, hoe gaat het met u?

Wij staan opeens weer voor een kerst die veel van ons vraagt. Of u nu christen bent, jood of moslim, niet-religieus of wel, de komende dagen zijn niet als gehoopt. Geen volle kerkdienst. Niet de gedekte tafel voor alle familie en vrienden. Winkels gesloten en restaurants dicht.

Het vraagt veel van onze gastvrijheid, en veel van ons vermogen om op andere manieren contact te maken. Maar: vergeet dat niet. Want de gave van mensen om de ander te zien, is het wonder van kerstmis. Er daagt altijd licht in de duisternis, als mensen zich op welke manier dan ook met elkaar verbinden. Het zit in het kleine, dat we met kerst groot maken. Een kaartje aan oma, een glimlach naar een onbekende. Enkel met het hart kun je echt zien. Het wezenlijke is onzichtbaar voor het oog.

We beseffen deze dagen, dat gezondheid nog belangrijker is dan gezelligheid. Zo ligt het voor ons allemaal – rijk of arm, oud of jong, man of vrouw; wij allen zitten in hetzelfde schuitje. Het belangrijkste is dat u, uw familie en vriendenkring gezond blijven.

Ik wens u een mooie saamhorige kerst toe.