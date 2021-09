Het is verrassend hoe weinig Khalid Kasem en Sophie Hilbrand wordt gegund. Al weken voor de eerste uitzending klonk gemor. Nu neem je een risico als je in de grote schoenen van Matthijs van Nieuwkerk stapt want voor je het weet struikel je en lig je – zoals wijlen mijn vader het zou zeggen – op je platte bek.

Het affakkelen begon al voordat beide presentatoren een minuut in de studio hadden doorgebracht. Dat maakt het echt een geval apart.

De demonisering kwam vooral van uiterst rechts waar men het niet kan verkroppen dat Fidan Ekiz aan de kant is gezet. Zij wordt in die kringen om deels onnaspeurlijke redenen beschouwd als een goede Turk. Een goede Turk is een Turk die ook vindt dat de multiculturele samenleving is mislukt en de grenzen dicht moeten. Dus krijgen haar opvolgers van katoen. De rechtse agressie richtte zich vooral op Khalid Kasem ondanks het feit dat hij samen met Royce de Vries, zoon van Peter R. De Vries, een advocatenmaatschap heeft, waaraan ook de vermoorde onderzoeksjournalist was verbonden. Men rakelde het verhaal op dat Kasem informatie had doorgespeeld aan Ridouan Taghi en de zijnen. Dat hij door de Nederlandse Orde van Advocaten onschuldig was verklaard, bleef op de achtergrond. Ook vroeg men zich niet af hoe Kasem zo nauw met de familie De Vries kon blijven samenwerken als hij spioneerde voor haar doodsvijand. Maakte niet uit: als de nieuwe presentator maar door de bagger kon worden gehaald. Toen hij Royce de Vries in zijn talkshow uitnodigde, was het huis opnieuw te klein. Je kon toch als journalist je kantoorgenoot niet interviewen? O foei! O hemeltje!

Over Sophie Hilbrand wisten de kritikasters blijkbaar geen oud vuil op te delven. Vandaar dat een Johan Derksen niets beters wist te verzinnen dan dit: “Ze straalt een soort arrogantie uit van ‘Ik heb het allemaal onder controle’. Daar is vanavond niets van gebleken”. Hij gaf haar een vier. Zo werd niet de integriteit van Sophie Hilbrand in twijfel getrokken maar haar vakbekwaamheid. Dat terwijl ze al sinds 2004 voor de publieke omroep werkt.

Wie Khalid en Sophie bekijkt, stelt vast dat beide presentatoren hun gasten behendig door het programma loodsen. Er is een mix van ernst en luim waarbij de ernst het meestal wint. De gasten zijn gewoonlijk oudgedienden aan de talkshowtafels maar dat is een euvel waar het gevierde De Wereld Draait door ook al onder leed. Dat programma had men in zijn laatste jaren beter kunnen omdopen tot Altijd Dezelfden.

Er is echter geen enkele reden om Kasem en Hilbrand zo neer te sabelen als nu gebeurt. Een belangrijk gedeelte van de onderwerpen is relevant en actueel. De gasten komen goed uit de verf. De presentatoren zullen er geen Nipkov-schijf mee winnen maar van gestuntel of amateurisme is geen sprake. Integendeel. Prettig is bijvoorbeeld de rustige toon en niet het hijgerige, het gemaakte enthousiasme waardoor radio en televisie zo vaak ontsierd worden omdat sommige idioten denken dat je daarmee de jongere generaties trekt.

Dinsdagochtend stelde Angela de Jong van het AD Johnny de Mol ten voorbeeld die met HLF8 op SBS6 Khalid en Sophie moest beconcurreren. Dat was pas een presentator. Dat was pas een verademing. De Mol voerde een gesprek met Henny Huisman, die een keer per ongeluk zijn reet met Glorix-doekjes had afgeveegd. Davina Michelle vertelde wat er door haar heen ging toen zij op het circuit oog in oog stond met al die coureurs en het volkslied ten gehore mocht brengen. Niemand hield het droog, aldus De Mol. Ook zong Jeroen van den Boom. Dat was pas kwaliteit! Dat was pas een talkshow! Daar kunnen Khalid en Sophie met items over Afghaanse vluchtelingen en nabestaanden van de MH17-ramp niet tegenop. De kijkcijfers gaven De Jong gelijk. 423.000 voor de Mol tegen 352.000 voor het NPO-duo.

Dit is inderdaad een kutland. Hoor je dat Diederik Ebbinge?

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Toegift: volksliederen: kijk en vergelijk. Ook de beeldtaal