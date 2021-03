In mijn vorige opiniestuk hunkerde ik naar een muze. Eentje die mij slapeloze nachten bezorgt, waardoor ik mij niet meer goed kan concentreren en mijn richtingsgevoel en eetlust verlies. Zoals Florentino Ariza in het boek “Liefde in tijden van cholera”. Florentino schreef zijn muze liefdesbrieven. In mijn brievenbus lag deze week enkel een brief van de Belastingdienst.

Online was de teleurstelling nog groter. Weer geen dickpic. Nog altijd ben ik de enige vrouw op aarde die nog nooit een dickpic heeft ontvangen. Wat is er mis met mij? Ben ik te lelijk? Is het omdat ik buikdanseres ben, overal een mening over heb, actie voer voor dierenrechten en het klimaat? Of is het iets anders? Ik loop er namelijk nogal mee te koop dat ik last heb van paniekaanvallen, veroorzaakt door PTSS. Zou dat het probleem zijn? Dat die kerels simpelweg geen stijve krijgen van een vrouw met paniekaanvallen?

Best jammer, want ik ben zoveel meer dan mijn beperking. Gelukkig ontvang ik nog wel uitnodigingen via messenger en LinkedIn van mannen die met me willen filosoferen voor de open haard, een theetje willen drinken of me uitnodigen om bij hen te komen dineren. Lief toch? Maar die verdomde overheid heeft een mondkapjesplicht ingesteld waardoor ik niet meer met het OV reis zolang er een mondkapjesplicht geldt. Waarom? Simpel. Het triggert mijn PTSS.

Zo had ik eens een ervaring waarbij een man mij vastpakte bij mijn armen, me op bed gooide, bovenop mijn borstkas ging zitten, zijn fysieke druk op mij verhoogde en ik geen lucht meer kreeg. Daarna was ik verdomd bang. Flashbacks, nachtmerries en derealisatie zijn mij dan ook niet onbekend. Mondkapjes willen dit soort dingen nog wel eens triggeren. Waarom? Geen idee. Het enige dat ik weet is dat ik het van mondkapjes benauwd krijg, overspoeld wordt door emoties en de neiging krijg om flauw te vallen. Het liefste zou ik dus een winkel of trein binnen stappen zonder mondkapje, maar het huidige leefklimaat is momenteel zo agressief dat ik simpelweg niet durf.

Mensen behandelen je tegenwoordig als een crimineel wanneer je geen mondkapje draagt. Neem bijvoorbeeld die vrouw die enkele maanden geleden in de trein werd mishandeld door een man, omdat ze haar mondkapje niet goed droeg. Of die dames met PTSS die aan wildvreemden steeds weer moeten uitleggen waarom ze geen mondkapje dragen en hen vertellen over hun grootste trauma’s. Zo was er ook een jongen die zijn mondkapje in de trein een seconde te laat had opgezet. Hij werd hardhandig de trein uitgezet, tegen de grond gewerkt en belandde met vier flinke kneuzingen op het politiebureau. Deze jongen komt uit Syrië en is gevlucht voor de oorlog. En zo zijn er nog meer voorbeelden waarbij de angst voor corona meer regeert dan dat we nog in staat zijn om enige medemenselijkheid en begrip te tonen voor de mensen die geen mondkapje kunnen dragen, deze een seconde te laat opzetten of even naar adem willen happen.

Ook online zijn de reacties op mensen die zeggen dat ze geen mondkapje kunnen dragen niet misselijk. Mensen zeggen dingen in de trant van: ‘je bent ziek in je hoofd’, ‘stel je niet aan’ en ‘doe niet zo moeilijk’. Mij kwets je daar niet mee, omdat ik me niet laat kwetsen, maar ik weet dat andere mensen met een (onzichtbare) beperking wel geraakt worden door dit soort opmerkingen. En het is ook raar. Tegen een persoon in een rolstoel die niet kan lopen, maar wel wil lopen zeg je toch ook niet: ‘stel je niet aan’.

Wellicht is het tijd dat iedereen eens verder kijkt dan zijn mondkapje. En wellicht is het eens tijd dat onze nieuwe regering wat doet om een nieuwe pandemie te voorkomen, zoals een einde aan de dieronwaardige dierindustrie, want ik heb geen zin in een levenslange mondkapjesplicht.