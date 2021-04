De PPR/ONYX kolencentrale in Rotterdam moet sluiten. De overheid heeft 238 miljoen euro geboden aan de Amerikaanse investeerder Riverstone. Een akkoord met de vakbonden is na 7 maanden onderhandelen nog steeds niet in zicht. De werknemers zijn de onzekerheid beu en kwamen dinsdag in actie.

De kolenwerkers dreigen met een fooi te worden afgescheept. Daarom protesteerden de werknemers van de ONYX centrale en de EMO kolenoverslag samen met de FNV en de CNV voor de poort van de centrale op de Maasvlakte. De vakbonden willen een sociaal plan met recht op scholing en compensatie van inkomensverlies voor een periode van drie jaar, net als bij de sluiting van de NUON kolencentrale in Amsterdam.

Dat is ‘te duur’ volgens eigenaar Riverstone, dat aangeeft misschien 23 miljoen beschikbaar te hebben, terwijl volgens FNV 35 miljoen euro nodig is. De schrale inzet van Riverstone staat in scherp contrast met de miljoenen die de investeerder overhoudt aan dit durfkapitalistische avontuur. In 2019 betaalde Riverstone namelijk €200 mln voor deze Rotterdamse centrale samen met nog drie kolencentrales in Duitsland. Toen was ook al duidelijk dat de stook van kolen moest stoppen, maar uitgekocht worden door de overheid is voor hen een lucratief winstmodel. Dat blijkt: met de compensatie voor één centrale heeft Riverstone de aankoopkosten van vier centrales ruim terug.

Het ‘aanbod’ van Roverstone is dus een klap in het gezicht van de kolenwerkers. Wij eisen een rechtvaardige energietransitie, met een fatsoenlijk sociaal plan dat zekerheid biedt voor werknemers in de kolenindustrie. Daarom was de klimaatbeweging dinsdag ook aanwezig in Rotterdam, om de werknemers in de kolenketen te steunen.

Klimaatrechtvaardigheid betekent een eerlijke compensatie voor mensen die hun dagelijks brood verdienen in sectoren die zullen krimpen, zoals de fossiele industrie en de luchtvaart. Er is passend vervangend werk nodig in sectoren die we wél nodig hebben om de klimaatcrisis te bestrijden, zoals huisisolatie, duurzame energiebronnen en een uitbreiding van openbaar vervoer.

Wij staan klaar om de komende tijd vaker de handen ineen te slaan met de vakbonden. Als werknemers opnieuw in actie komen, dan staan wij naast hen. Want wij willen niets liever dan een fossielvrije samenleving. Maar dan wel op deze voorwaarde: met steun en rechtvaardigheid voor de arbeiders in de fossiele industrie!

Ondertekenaars: Code Rood, Extinction Rebellion NL, Greenpeace, Milieudefensie, Fridays For Future NL, Fossielvrij NL, Internationale Socialisten, Grootouders voor het Klimaat, DeGoedeZaak, Queers4Climate NL, Transnational Institute