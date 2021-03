Bij het volgen van de politieke discussies over het klimaatprobleem merk ik dat het langetermijnbelang niet echt voorop staat. Een veilige wereld als gevolg van de klimaatveranderingen voor de generatie van alle kinderen en mijn kleinkinderen. Als die mijn huidige leeftijd hebben bereikt. De huidige discussies over het klimaat spitsen zich vooral toe op de haalbaarheid in tijd en de kosten van de te maken keuzes om de klimaatafspraken die internationaal gemaakt zijn te kunnen realiseren.

In het geheel mis ik een gezamenlijke wil van politieke partijen om wat het ook kost de toekomst voor de komende generaties veilig te stellen. Inclusief de toekomst van de kinderen en kleinkinderen van de huidige generatie klimaatontkenners. Voorlopig komt de discussie vaak niet verder dan de vraag wie gaat wat betalen en hoe financieren we dat.

Gelukkig hebben we recent een goed mondiaal voorbeeld gezien van een mogelijke wijze van oplossen van een gemeenschappelijk groot en levensbedreigend probleem voor de wereld en de mensen die er in leven. De Covid-19 pandemie. Letterlijk een oorlog die gevoerd moest worden tegen een dodelijk virus. Met ook ontkenners, complotdenkers en mensen die denken dat het niet zo’n vaart loopt met de gevaren ervan. Politiek en wetenschap hebben wereldwijd direct de handen ineen geslagen en een vooraf schijnbaar onmogelijk te behalen doelstelling gerealiseerd: de ontwikkeling van vaccins om deze virusoorlog te kunnen winnen. Niet binnen een gangbare termijn van vele jaren. Binnen één jaar! Wie had dat bij het begin van de pandemie ooit kunnen denken? Wetenschappelijk een topprestatie.

Geld speelde bij de ontwikkeling van vaccins geen enkele rol. Niemand vroeg zich vooraf af of al dat geld wel tot een gewenst resultaat zou kunnen leiden. Logisch, want in theorie kon iedereen door corona geveld worden en mocht geld geen belemmerende factor zijn. We hebben in de wereld een veel groter probleem dan corona nog op te lossen. De wijze van aanpak van dat probleem hoeft niet meer uitgedacht te worden. Dat bewijst de aanpak van de ontwikkeling van de coronavaccins. Met een politieke insteek die slechts faciliterend is aan de wetenschap.

Klimaatproblematiek is gelukkig een bekend wetenschappelijk onderzoeksgebied. Geef alle wetenschappers die direct of indirect bij deze klimaatproblematiek en energietransitie deskundig zijn, opnieuw een uitdagende opdracht. Los van politieke opvattingen, sturing en/of bemoeienissen. Die wetenschappers moeten zo snel mogelijk met hun masterplan van noodzakelijke oplossingen komen, die realistisch, haalbaar en getoetst zijn aan internationale afspraken en plannen van onze buurlanden. In de tussentijd blijft het kabinet gewoon demissionair, of komt er een tijdelijk zakenkabinet om de crisis verder te managen en de transitie te begeleiden naar een normalere situatie.

Wat het nieuwe normaal voor de toekomst zal zijn weten we pas als de wetenschappers hun masterplan voor Nederland gemaakt en gepresenteerd hebben. Zonder welke inmenging dan ook van politiek en/of belangengroeperingen. Dat geeft de meeste zekerheid dat toekomstige generaties later niet hoeven te zeggen: Jullie hadden er al een rotzooi van gemaakt, maar hebben met alle kennis die je toen al had, niet de beste beslissingen voor ons genomen.