Weten we het nog? KLM, Shell en de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, presenteerden vol trots een verhaal dat KLM op “duurzame kerosine” zou vliegen. Het was zelfs een prominent item in het 8 Uur Journaal.

Nu kun je de vraag stellen of het gepast is dat een minister zich laat lenen om op te treden in bedrijfsfilmpjes van de luchtvaart en olie-industrie. Maar dit even terzijde, want dat oordeel is aan de Tweede Kamer. Wetenschappers met kennis op het gebied van luchtvaart en chemie trokken wel hun wenkbrauwen op bij deze enorme media-aandacht voor iets wat eigenlijk niet zoveel voorstelde. Want wat er eigenlijk werd gepresenteerd is, wetenschappelijk gezien, geen hogere wiskunde. Men had slechts 500 liter kunstkerosine gemaakt uit CO2 uit buitenlucht (dik 400 kilo) en bijgemengd in een Boeing 737-800. Dat is op zich een knap staaltje techniek, maar dat is al jaren mogelijk op kleine schaal. Op grote schaal is dat wel een fiks probleem, zo blijkt uit een zéér recente rapport van dr. ir. ing. Cees Blokhuizen uit Eindhoven: “Technology Assessment: synthetische kerosine voor de burgerluchtvaart, een casestudy”. Uitleg gaf hij in het regionale radioprogramma De Late Avond.

Maar eigenlijk gaat het me om iets anders. Wat we zagen is dat er veel te doen was om eigenlijk niets. Want 500 liter vloeistof bijvoegen op een hoeveelheid van 10.000 of 20.000 liter stelt in de luchtvaart helemaal niets voor. De straalmotoren merken daar helemaal niets van. Die brullen gewoon door. Marketingtechnisch gezien was het een zéér geslaagde actie voor Shell en KLM. Er was immers heel veel persaandacht voor de “homeopathische bijmenging” van de kerosine in een vliegtuig. Opeens zou er veel schoner gevlogen worden, was de suggestie. Dat was natuurlijk helemaal niet het geval. En technisch was het ook al geen echte grote innovatie, want op IJsland maken ze al 10 jaar uit CO2 brandstof. Boven mijn hoofd blijft dan een vraagteken hangen. Hoe komt het dat journalisten niet doorvroegen en niet in de smiezen hadden dat ze voor een propagandakarretje waren gespannen?

Toen ik hierover sprak zei een van de hoofddocenten van de TU in Delft schouderophalend: “Dat journalisten dit zo brengen komt waarschijnlijk, omdat economieredacteuren zich bezighouden met de luchtvaart en niet de tech-redacties. Je kunt er namelijk van alles bij gooien, op deze schaal. Al gooi je er 500 liter appelstroop bij, op een bunkering van 10.000 liter, dan nog zal het vliegtuig veilig opstijgen”.

Ik vroeg me opeens af wat de reactie in het land zou zijn geweest als het persbericht van Shell en KLM zou luiden: KLM vliegt op appelstroop.