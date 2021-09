Koningshuis kiest partij in Formule 1 controverse

De familie gaat voor alles. Neef Willem-Alexander en nicht Máxima sierden de Grand Prix te Zandvoort, het evenement van prins Bernard jr. met hun luisterrijke aanwezigheid op. Hoogstdezelven namen hun dochters Amalia en Ariane mee.

Uiteraard kreeg de Koninklijke Familie een bijzondere behandeling. Hoogstdezelven konden al twee uur voor aanvang van de race een gesprek voeren met de jeugdige koning van de Formule, Max Verstappen, diens vader en de chef van het Red Bull team Christian Homer. Ook wandelden hoogstdezelven langs de pitsstraat. De prinsessen als pitspoezen, dat maakte het plaatje compleet. Het Koninklijk Huis had de carnavaleske massabijeenkomst rond de razende motoren officieel gesanctioneerd. Hoogstdezelven kwamen en zagen dat het goed was.

Zij sanctioneerden nog meer: zij gingen mee in de ministeriële bewering dat een kolkende menigte die uit zijn dak gaat voor courieurs, een geplaceerd evenement is, dat zo’n gebeurtenis in alles verschilt met een lokaal popfestival en ook geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

Hoogstdezelven sloten zich daarmee aan bij het beleid van de regering. Het was een politieke daad de uitnodiging van Bernard jr. te aanvaarden. Dit bezoek valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Wij moeten er dus van uitgaan dat het kabinet deze gevaarlijke massabijeenkomst niet alleen heeft geduld maar ook toegejuicht. Anders was de Koninklijke Familie wel dringend aanbevolen het feestje van hun neef thuis op de televisie te bekijken. Ziggo had tenslotte het kanaal voor heel Nederland open gegooid dus ook voor de bewoners van Huis ten Bosch want in Nederland wordt iedereen op gelijke voet behandeld.

Straks zal premier Rutte wel zeggen dat we net als Verstappen de race tegen de CO2 uitstoot gaan winnen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.