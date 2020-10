Geen goed nieuws voor mensen die een woning willen kopen. Zowel voor starters die geconfronteerd worden met prijzen die geen enkele relatie meer hebben met hetgeen ze kopen. Maar ook voor de mensen die van het ene naar het andere huis overstappen en een onsje extra lenen omdat de rente minimaal is. Het slechte nieuws is dat, ondanks de coronacrisis, de woningbubbel gewoon nog even door blijft groeien.

De lage rente is natuurlijk niet de enige reden dat momenteel die prijzen zijn geëxplodeerd. Mensen die geld op de bank hebben en er straks misschien negatieve rente voor moeten betalen, steken dat graag in bakstenen. De markt is vergeven van particulieren die zo hun pensioen veilig proberen te stellen.

Omdat sinds maart veel mensen toch maar even zijn gestopt met het zoeken naar een woning, zorgt dat voor een bizar laag aanbod en dat de prijzen weer verder stijgen. Tel daarbij nog op dat er veel te weinig wordt gebouwd en de ellende is compleet. Vroeger had je nog keus uit vijf à tien huizen als je op zoek ging, nu zijner slechts 2. Als je er even een nachtje over wilt slapen, is de woning alweer aan je neus voorbijgegaan.

Mijn kinderen hebben inmiddels de hoop al opgegeven nog iets te kunnen kopen en wonen in veel te dure huurwoningen.

Ik raad het ze ook ten zeerste af om nu huisbezitter te worden. De huizenprijzen hebben geen enkele relatie meer met wat je ervoor krijgt. De 2% die ze minder hoeven te betalen aan overdrachtsbelasting is nauwelijks een pleister op de wonde voor de meer dan 10% prijsstijging van woningen die we het afgelopen jaar zien. Veel huizenprijzen zijn in vijf jaar tijd verdubbeld en wie daar geen bubbel in herkent moet toch wel blind zijn. Wachten tot de markt instort, is mijn advies.

Maar wat een drama zal dat zijn. Al die bezitters van woningen die onder water komen te staan! (vooralsnog figuurlijk, in afwachting van de stijgende zeespiegel) Die komen dan tienduizenden euro’s in de min. Fijn als je dan door Covid19 ook nog eens je baan bent kwijtgeraakt.

Natuurlijk zijn er ook positieve ontwikkelingen. De woningbouw komt weer op gang. Er zijn gemeenten die iets gaan doen aan huisjesmelkers, zoals in Rotterdam bijvoorbeeld. De verhuurders van de 60.000 particuliere woningen (23% van het totaal) komen onder een vergrootglas te liggen. De gemeente belooft te gaan handhaven op achterstallig onderhoud, woonoverlast en overbewoning. Je moet straks een vergunning hebben om te mogen verhuren en die wordt afgenomen als je bijvoorbeeld een te hoge huur vraagt.

Helaas is blijft de koopmarkt buiten schot. We moeten we gewoon wachten tot de bubbel barst.

Een minuut voor twaalf: fatsoenlijk wonen is een mensenrecht.