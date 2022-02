Kraaien als schoonmakers voor de tabaksindustrie, is dat wel oké?

De héle reden om de natuur te beschermen tegen giftige peuken, is toch juist ook om dieren zoals deze prachtige kraaien te respecteren, in hun schoonheid, in natuurlijke samenhang met het bredere ecosysteem

Het lijkt misschien een innovatieve oplossing tegen de giftige plastic vervuiling. Nota bene mét de natuur zelf. Södertälje zet kraaien in om opgebrande peuken uit de openbare ruimte te verwijderen. Normaal kost het opruimen van weggegooide sigaretten de Zweedse gemeente tussen de 8 en 20 cent per peuk. Met een kraai kost dit maar 2 cent. Het zijn dus niet alleen slimme vogels, ze besparen ons ook nog eens geld..

Maar zou het niet veel logischer zijn om mensen te trainen om hun peuken in de eerste plaats niet de natuur in te gooien? Of de tabaksindustrie te trainen om geen peuken te maken?

De héle reden om de natuur te beschermen tegen giftige peuken, is toch juist ook om dieren zoals deze prachtige kraaien te respecteren, in hun schoonheid, in natuurlijke samenhang met het bredere ecosysteem. Je kunt daar enigszins van afwijken, omdat wij zélf onderdeel zijn van dit systeem. Maar alleen op een verantwoorde wijze. Bijvoorbeeld als het echt noodzakelijk is en toch zeker zónder dieren tot instrument te maken of uit te buiten?

Het spul dat ze in hun snavel nemen is bovendien hartstikke giftig. Het is alsof we vissen inzetten om de oceaan schoon te maken, door ze plasticsoep van visnetten te voeren. Hoe verzin je het?

Het doet me denken aan die arme honden met gasmaskertjes om, in een lab. Die als proefdieren voor de tabaksindustrie hun levenlang sigarettenrook inademen. De grenzeloze wreedheid.

De nieuwe asbak heeft vleugels.