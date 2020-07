Boze boeren blijven maar bezig. Groningen, Drenthe en Friesland verbieden hen met landbouwvoertuigen te demonstreren. D66-Kamerlid De Groot deed aangifte wegens doodsbedreiging. De man opperde vorig jaar het uitstekende idee om de Nederlandse veestapel te halveren. Dat schoot de militanten van Farmers Defence Force kennelijk in het verkeerde keelgat. Volgens premier Rutte is FDF geen gesprekspartner meer.

Het ziet er naar uit, ook aan de manier waarop media over hun recente blokkades berichten, dat de boeren hun draagvlak verliezen.

Terecht, nog steeds denken ze dat ze het publiek van alles kunnen wijsmaken en blijven ze de werkelijkheid geweld aan doen waarvoor ze zelf Oost-Indisch blind lijken. Alsof het nog 1989 is, met 54 CDA-vertegenwoordigers in de Tweede Kamer, terwijl dezer dagen kandidaat partijleider Hugo de Jonge, nu verklaart: ‘De exportpositie van de landbouw is misschien niet het allerhoogste goed.’ Kregen de boeren door dit vloeken in de christendemocratische kerk een paniekaanval?

Want nu minister Schouten voor vier maanden minder krachtvoer toestaat, is de wereld weer te klein. ‘Nu moet ik mijn dieren tot het eind van het jaar verwaarlozen!’ Of zelfs – Agractie – ‘de gezondheid van mijn dieren wordt in de waagschaal gelegd!’ In Apeldoorn en Leiden is aangifte gedaan vanwege ‘dierenmishandeling’.

Wat zou er gebeuren als er bovendien niet meer rijkelijk met fosfaat wordt bemest, zoals nu? Sterven koeien die gewoon gras eten massaal in de weide? En waarom ontevreden over Schouten? Nadat de Nederlandse regering daarvoor hevig heeft gelobbyd, mogen Nederlandse boeren nog twee jaar langer meer mest uitrijden dan andere Europese lidstaten. ‘Goed nieuws’, noemde de minister dat. Zij wil de krachtvoermaatregel dan ook niet om het klimaat te redden, maar om de bouw van woningen en wegen te stimuleren. Zo’n minister noem je als rechtse politicus toch geen sluipmoordenaar? Integendeel, bij zulke politiek lik je je vingers af, om met Rutte te spreken.

Krachtvoer komt voor een deel uit sojabonen die voor de ontbossing van de regenwouden zorgt en via schepen hierheen vervoerd die op zeer vervuilde stookolie varen. Bij krachtvoer denken we vooral aan de dikbillen. In de wei doen ze denken aan het sneuere type bodybuilder en je herkent ze steevast aan het grote litteken op de flank. Van de keizersnee. Hun kalveren zijn immers te groot voor een natuurlijke geboorte. Met alleen het gras op hun dieet zouden dikbillen snel vermageren, zo niet sterven. Wat is dan eigenlijk dierenmishandeling, vragen wij ons in gemoede af.

Kortom, laten de boeren eindelijk eieren voor hun geld kiezen: de agro-industrie grondig op de schop, zoals De Groot voorstelde. Kleinschaliger en duurzamer, zo snel mogelijk. Jammer voor veevoergiganten als Yvon Jaspers’ Farmers. Die zullen wel weer steun vragen aan de overheid.