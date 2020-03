Er is in Nederland genoeg capaciteit om dagelijks 9.000 testen af te nemen, maar dat gebeurt bij lange na niet.

Er zijn dezer dagen veel redenen om jaloers te zijn op Zuid-Korea. Na de MERS-uitbraak in 2015, waardoor in dat land 38 mensen overleden, besloot de overheid om de testcapaciteit voor dergelijke infectieziekten flink uit te breiden. Een maatregel die zich nu, bij de uitbraak van het nieuwe coronavirus SARSCoV2, uitbetaalt.

Veel testen betekent dat de gezondheidsautoriteiten veel beter in kaart kunnen brengen wie er besmet zijn en wie er risico hebben gelopen. Mensen die Covid-19 onder de leden hebben, verkeren dankzij een test niet langer in onzekerheid. Ze kunnen maatregelen nemen om te voorkomen dat ze anderen besmetten.

Geen wonder dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aanraadt om zoveel mogelijk te testen. Op veel plaatsen lukt dat niet. Terwijl de Koreanen binnen een mum van tijd in staat waren om tienduizend mensen per dag te testen, blijft Nederland bijvoorbeeld achter. Er is hier te lande weliswaar genoeg capaciteit om dagelijks 9.000 testen af te nemen, maar dat gebeurt bij lange na niet.

In de Volkskrant van maandag legt wetenschapsredacteur Maarten Keulemans uit waarom. Er blijkt onder meer een tekort te zijn aan vloeistof voor de machines van fabrikant Roche waarmee de testen in Nederland geanalyseerd kunnen worden. En het blijkt niet eenvoudig om die vloeistof, zogeheten lysisbuffer, in deze tijden snel aan te vullen: iedereen aast erop.

Wat daarbij bepaald niet helpt is dat Roche het recept voor de lysisbuffer geheim houdt. Arts-microbioloog Ann Vossen van het LUMC verklaart tegenover de Volkskrant ‘goede hoop’ te hebben dat Roche de receptuur vrijgeeft, zodat we het in Nederland zelf kunnen maken. “Dat zullen ze niet leuk vinden, maar nood breekt wet.”

De woede van veel Nederlanders richt zich op dit moment op andere Nederlanders die geen anderhalve meter afstand houden in de supermarktrij, in het park gaan bootcampen of in groten getale afreizen naar het strand, maar het is pas echt een schande dat we nog altijd zitten te wachten tot Roche bereid is om tijdelijk afstand te doen van zijn intellectuele eigendom.

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Het is tijd om met de vuist op tafel te slaan en de farmaceut te dwingen zijn recept voor de lysisbuffer te delen. Het afrekenen komt later wel. Minister van Financiën Hoekstra heeft een financiële bazooka van 90 miljard tot zijn beschikking voor de coronacrisis, dus de aandeelhouders van het Zwitserse bedrijf hoeven niet te vrezen dat ze met lege handen achterblijven.