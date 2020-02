Zijn er eigenlijk wel genoeg linkse mensen om een voldoende afwisseling van gasten te krijgen? Of moeten we het dan doen met een 45 minuten durende ratelende monoloog van Dolf Jansen, eventueel afgewisseld met een stand-up bijdrage van Pieter Derks?

Op de Radio 1 hoorde ik woensdag een discussie waaraan ook de eindredacteur van Joop deelnam. Het ging over de wenselijkheid van een volledig links georiënteerd praatprogramma of talkshow. Uiteraard werd in dat verband ook WNL genoemd, waar gasten in het algemeen toch tot het rechtse segment van onze samenleving gerekend mogen worden.

Vraag: zijn er eigenlijk wel genoeg linkse mensen om een voldoende afwisseling van gasten te krijgen? Of moeten we het dan doen met een 45 minuten durende ratelende monoloog van Dolf Jansen, eventueel afgewisseld met een stand-up bijdrage van

Pieter Derks?

Gasten uit de vaderlandse politiek met een duidelijk en constructief links geluid, met enige overtuigingskracht en minstens zoveel geloofwaardigheid zijn immers moeilijk te vinden. De Hedy d’Ancona’s en de Jan Pronken van deze wereld zijn toch te weinig aansprekende figuren voor de kijkers onder de vijftig, en dat is nog altijd verreweg het merendeel.

Er zijn genoeg mensen die zichzelf verdraaid serieus nemen, ook in de linkerhoek, maar die dat voor de kijker niet zijn. Althans niet serieus genoeg om diezelfde kijker op een andere gedachte te brengen dan die Forum voor Democratie en de PVV er bij de kiezer in willen stampen. Desnoods of misschien zelfs graag met leugens. En dat moet toch de bedoeling zijn van een links programma. Het linkse geluid laten horen en daarmee trachten zieltjes voor de progressieve wereld te winnen.

Nou mag gezellig rechts best een goede tegenhanger krijgen, maar ook op deze omroep is, vooral op zondagochtend, toch goed te zien dat het zelfs aan de rechterzijde uiterst moeilijk is om een redelijk scala van echt rechts formaat aan tafel te krijgen – hoe comfortabel de banken en de stoelen ook mogen zijn. De Wiegels, Duks, Ellians en de Winters moeten zelfs bij fanatiek rechts op den duur de strot uitkomen, zoals dat ook bij andere omroepen met een aantal publieke figuren het geval is.

Een links praatprogramma. Je kan er, alleen al vanwege de gewenste pluriformiteit, geen bezwaar tegen hebben. Het geluid dat al decennialang te horen is, dat de publieke omroep toch voornamelijk links is, zal versterkt worden, maar de mensen die dat roepen staan nu niet erg bekend om hun heldere kijk op de zaken. Met WNL, AVRO/TROS, KRO/NCRV en MAX is de publieke omroep toch tamelijk rechts of behoort in een enkel geval tot het middenveld. Dan mag BNN/VARA, nee móét BNN/VARA toch maar eens wat meer dat linkse geluid laten horen. Juist in deze tijd. Laat die linkse talkshow maar komen.