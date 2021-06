Zaterdag is het feest. Dan vieren wij – in de woorden van Mark Rutte – het einde van de lockdowns. Dan speelt op onze lippen een lach die zelfs Hugo de Jonge niet kan evenaren. Dan schuimt het bier in de glazen. Dan verschijnen hier en daar al de eerste oranje vlaggen. Kwart voor tien is het laatste ronde maar ook die fase gaan wij passeren. We hebben ons de vrijheid ingeprikt. Ons wacht een vrolijke zomer.

In Engeland verscheen professor Neil Ferguson voor de microfoon van BBC4. De Britse lockdowns van afgelopen maart werden vooral op zijn advies afgekondigd. Hij legde nog eens uit dat de Delta (voorheen Indiase) variant bezig is het snel in het Verenigd Koninkrijk over te nemen. Delta is onder omstandigheden honderd keer besmettelijker dan zijn voorganger. Hij kan ook beter weerstand bieden aan de antistoffen van een met Pfizer beschermd persoon. De kans dat je als ongevaccineerde met Delta in het ziekenhuis komt is twee keer zo groot dan met de andere varianten.

Public Health England maakte bekend dat het aantal met Delta besmette personen elke negen dagen verdubbelt. Het aantal positief geteste Britten is nu weer 5000 of hoger per dag net als in de laatste dagen van de lockdown. De R-waarde is structureel boven de 1. Professor Ferguson hoopt dan ook dat prime minister Johnson de voorgenomen verdere versoepelingen nog even in portefeuille houdt. Volgens de Guardian verspreidt de Delta-variant zich nu snel over de scholen.

Ondertussen heeft de Britse overheid voor Portugal met ingang van dinsdag code oranje afgekondigd, zodat de Britse vakantiegangers halsoverkop proberen terug te keren. Een enkeltje Algarve-Londen kost nu 711 pond. Wie niet uiterlijk dinsdag terug is, moet zich voor duur geld laten testen. Een gezin met twee kinderen mag daarvoor 1600 Britse ponden aftikken. Een thuisquarantaine van tien dagen blijft ondertussen verplicht. De president van Portugal beschuldigde de Britse regering van “gezondheidsfundamentalisme”. Die code oranje heeft te maken met een ‘Nepalese’ variant van het virus die in het gewraakte vakantieland zou rondwaren.

Over de ‘Nepalese’ variant, zoals die overigens in een aantal landen is aangetroffen, heerst nog steeds veel onzekerheid. Wel zijn er overeenkomsten met de variant Beta uit Zuid-Afrika. Die schijnt in staat te zijn immuniteit, opgebouwd door ziekte en vaccins, deels te doorbreken. De vrees is dat deze eigenschap op Delta overspringt.

In verschillende delen van Afrika komt een zware coronagolf op gang, deelde de WHO mee. In Zuid-Afrika neemt het aantal besmettingen snel toe. De ziekenhuiszorg in Oeganda dreigt onder de druk te bezwijken. Ook hier laten nieuwe varianten zich gelden. Lockdowns zijn net als in India praktisch onuitvoerbaar. De enige remedie bestaat uit snelle en massale vaccinatiecampagnes. Dat kan alleen als rijke landen bereid zouden zijn een soort Marshall Plan uit te voeren.

In Taiwan – om zijn effectieve covidbeleid altijd geprezen – loopt het aantal besmettingen ineens op en de intensive care afdelingen zitten mudjevol. Gewone zorg moet wijken net als in Nederland.

Proost allemaal!