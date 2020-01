Extreemrechts met zijn bondgenoten bij de Telegraaf, op sociale media en in de politiek probeert een nieuwe norm aan het volk op te dringen: je mag je niet meer spiegelen aan je ouders. Doe je dat wel en het bevalt ons niet, dan krijg je te maken met verbale intimidatie. Dan wordt je weggezet als slachtoffer van je sektarische vader en moeder. Dan wordt hun integriteit in twijfel getrokken. Niet een enkel keertje. Nee, continu en voortdurend en zonder genade. Dat merkt de twaalfjarige Lars Westra , die zich zorgen maakt over het klimaat en daar een opvallend praatje over hield bij een inspraakgebeuren van de provincie Gelderland.

Zijn vader heeft namelijk een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid. Daardoor kan Lars niet serieus genomen worden.

Tijdens de inspraakbijeenkomst opende PVV-senatrix Marjolein Faber het verbale vuur. Daarna ontstond wat ze al een jaar of vijftien noemen ophef: vader Westra zet zijn onschuldige kind in om opdrachten te verwerven voor zijn bureau. Hij doet het voor het geld. Hij slachtoffert daarvoor zonder genade zijn kind. Vader Westra werd op zijn twitter zo belaagd en uitgescholden dat hij zijn account sloot, iets wat GeenStijl een daad van lafheid noemde

Je moet je inderdaad niet door dat scheldende tuig van de sociale media laten jagen. Dat is onverstandig. Daarmeer leer je ze dat die taktiek helpt. Wat Marjolein Faber in gang zette, was tenslotte bedoeld als een waarschuwing: doe dit niet. We laten een storm van woede en afkeer tegen je opsteken. Stop je kinderen als ze hun stem willen verheffen tegen onze drogbeelden. Je weet wat je te wachten staat.

Inmidddels is er een nieuw stormpje opgestoken dat zich richt tegen de volwassene Hugo Logtenberg. Op1, de late talkshow van de NPO gaf Marjolein Faber vrijdag de kans haar gif nog een keertje te spuien, Lars en zijn ouders opnieuw verdacht te maken. Presentator Hugo Logtenberg waagde het nu en dan een kritische vraag te stellen over de standpunten van de senator. En ook over de leugens die zij had verkondigd over de etnische achtergrond van een messentrekker in Groningen. Nu is hij de bonte hond wegens gebrek aan eerbied voor de senatrix en wegens de zonde van het doorvragen.

In dit verband is het goed te wijzen op de werkelijke macht van extreemrechts in de politiek. Dat is electoraal gezien een minderheid van ongeveer twintig procent. Tachtig procent van de Nederlanders volgt de rattenvangers in die uithoek van de politiek NIET.

Het is van belang dat de familie Westra, vader, moeder en zoon Lars, blijven beseffen waar de verdachtmakingen aan hun adres vandaan komen. Uit het feit dat die extreemrechtse minderheid van twintig procent uit struisvogels bestaat die nu en dan hun kop uit het zand halen om je verbaal te intimideren als je ze met de feiten confronteert. Als je hun leugens en hun sirenenzangen ontmaskert.

Argumenten hebben de Marjolein Fabers en hun aanhang niet. Inhoud ontbreekt. Ze zijn opgetrokken uit wrok. Een redelijk argument tegen zijn betoog heeft Lars niet gehoord. Daar kan hij kracht uit putten.