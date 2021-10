Leve de Farizeeër

De uitroep ‘NSB’er!’ ligt tegenwoordig op het puntje van mijn tong, wat een bittere smaak in de mond veroorzaakt. Natuurlijk liggen aanleidingen voor het oprapen, denk aan beveiligers die op commanderende toon ‘geboortedatum?’ blaffen na het scannen van uw corona-QR-code. Of aan buurtbewoners die met een beroep op de volksgezondheid kleinschalige, sociale evenementen in de wijk blokkeren. Maar daar gaat het nu niet om, met dit stuk wil ik een bijdrage leveren aan de geestelijke volksgezondheid. Door alle keren dat u een verbeten ‘NSB’er!’ op het allerlaatste moment inslikt, verrot u immers vanbinnen. Het kan ook anders, woorden doen ertoe. Zo klinkt de vleermuis plotseling aaibaarder wanneer men het archaïsche ‘vledermuis’ bezigt. Dankzij oplettende NOS-redacteuren schoot me deze week een zwieriger benaming voor enge ijveraars te binnen. Volgens mij is dit hét moment om de Farizeeër de plek onder de zon en in ons taalgebied te geven die hij verdient.

Zelf ben ik hoogopgeleid, maar thuis deden we daar weinig aan. Er hingen bijvoorbeeld geen posters van GroenLinks of D66 voor het raam. Mijn ouders waren kleine zelfstandigen, en ondanks het feit dat kleine zelfstandigen altijd klagen, hebben ze vaak gelijk als ze beweren dat de overheid hen dwarsboomt. Of anders toch de semi-overheid. ‘Bij een derde bezoeken restaurants en cafés geen check op coronapas’, kopte de NOS afgelopen dinsdag. Vanaf het almachtige Mediapark gaf de omroep een onderzoeksbureautje opdracht ruim tweeduizend burgers te enquêteren, dit schokkende feit kwam eruit. Vooral sportkantines van amateurclubs hielden zich slecht aan de voorschriften, bij stadions en grote evenementen ging het gelukkig beter. Ik stelde me voor hoe kleine horeca-ondernemers, worstelend met personele bezetting, de NOS hartgrondig vervloekten. Hoe noemde je ook alweer fanatieke gelovigen die hun mede-kerkgangers onvermoeibaar langs de meetlat legden? Juist, Farizeeërs! Leuk woord, ‘Farizeeër’. Laten we het eens fijn afstoffen.