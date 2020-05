De beelden van duizenden varkens in China die vanuit vrachtwagens in een kuil werden gestort en vervolgens levend begraven onder een laag zand gingen de hele wereld over. Het gegil van de dieren ging door merg en been. En de aanblik van de dieren die probeerden uit de kuil te komen, maar genadeloos door de graafmachine werden teruggeduwd staan op mijn netvlies gegrift.

De gruwelijke beelden laten zien hoe China om is gegaan met de uitbraak van de varkenspest. Meer dan honderd miljoen varkens werden levend begraven of levend verbrand. En van de ellende voor dieren in China profiteren natuurlijk altijd weer bedrijven, zo ook in Nederland. Als de varkenssector geld ruikt dan is zij er als de kippen bij.

Las je eerst vooral over de enorme toename van de export van Nederlands varkensvlees naar China, nu moet de veestapel weer in rap tempo op worden opgebouwd, want vlees moet koste wat kost geproduceerd worden, ook in China. 50% van de varkens op deze wereld leeft in de Chinese vleesindustrie en om die fabrieken snel weer opnieuw met dieren te vullen heeft China hulp nodig.

En dus zie je nu de bijna onwerkelijke beelden voorbijkomen van kratten vol levende varkens die in vliegtuigen worden geladen om naar China te worden getransporteerd.

De Chinese varkensindustrie haalt alles uit de kast om de “productie” weer op zijn oude niveau te krijgen. Alsof het over mondkapjes gaat. En dus lees je nu dat er voor fokkerijorganisaties gouden tijden aanbreken. Gouden tijden over de ruggen van levend begraven dieren heen.

En wat een geluk dat wij onze zeugen zo hebben ontworpen dat de arme dieren die dan ook nog eens topfokzeugen worden genoemd in een worp maar liefst 16 biggen kunnen krijgen. Dat is heel wat meer dan de gemiddelde Chinese zeug…..

Frankrijk heeft goede banden met China en daarom zijn er meer dan 4.000 Franse fokvarkens alleen al dit jaar naar China gevlogen. Op Pigbusiness.nl valt te lezen:

“Er liggen grote kansen voor fokbedrijven in export van levende fokdieren aan China. Meer dan 150 vliegtuigladingen fokvarkens zijn nodig om China’s varkensstapel weer op te bouwen. Elke chartervlucht is volgens The Pigsite tot 1,5 miljoen euro waard.”

Ook Nederland draagt haar steentje bij valt er te lezen op boerderij.nl. Het Nederlandse fokbedrijf heeft 500 varkens via Frankrijk naar China vervoert. De beren gaan gebruikt worden om uiteindelijk weer 20 miljoen varkens te kunnen produceren en slachten.

Of het nu om COVID-19, de vogelgriep, Q-koorts of de varkenspest gaat, de moraal van het verhaal is dat de internationale dierindustrie een meedogenloze, op geld beluste, alles vernietigende en bovenal ziekmakende industrie is, waarbij het leven van een dier niets meer waard is dan wat de gek ervoor geeft.

Als je als sector ook maar een greintje respect zou hebben voor de dieren (boeren zijn zo goed voor hun dieren toch?) dan zou je het wel uit je hoofd laten om jouw dieren naar een land te sturen waarvan je weet dat het jouw dieren alleen maar mishandelt. Maar nee hoor, geld verdienen, daar gaat het om. Dat de dieren levende wezens zijn met gevoel is voor deze lui van nul en generlei waarde. De politiek moet nu in actie komen om dit per direct te stoppen.