Op papier was je 64 jaar maar in je strijd was je veel jonger.

Lieve Peter,

In het Koerdisch zeggen we: xebera xîrab tenê zu belav dîbe (alleen slecht nieuws verspreidt zich snel). Dat is inderdaad zo want het verschrikkelijke nieuws over jouw dood verspreidde zich heel snel in en buiten Nederland. Ik zag een bericht op Facebook voorbijkomen, maar ik geloofde het niet helemaal en ben toen op de sites van RTL en de NOS gaan kijken. Het klopte wel wat ik had gelezen. Ik kende je alleen via de media en ik was het niet altijd met je eens, maar het verschrikkelijke nieuws raakte mij diep in mijn hart.

Lieve Peter, je was een bijzonder mens. Je had mensen die je mochten en je had mensen die je irritant vonden. Op papier was je 64 jaar maar in je strijd was je veel jonger. Jij was nog niet van plan om te stoppen met jouw strijd tegen onrechtvaardigheid en je werk als misdaadjournalist. En wie gaat nu achter de moordenaars van Tanja Groen aan? Wie gaat ze slapeloze nachten bezorgen? Dankzij jou en jouw strijd is het bedrag van 1 miljoen is opgehaald.

Er is een vraag die jouw landgenoten bezighoudt en dat is: waarom? Waarom hebben jullie iemand als Peter vermoord? Wat willen jullie met Peters dood bereiken? Moordenaars van Peter, waarom hebben jullie Peter van zijn kinderen, familie, collega’s, vrienden en landgenoten afgepakt? Wie gaat nu het stokje overnemen om de strijd tegen onrechtvaardigheid voort te zetten? Kunnen jullie nu rustig slapen? Zijn jullie blij dat jullie Peter vermoord hebben? Kunnen jullie nu zonder nachtmerries slapen? Ik denk het niet en ik hoop het ook niet, want dat verdienen jullie niet.

Ik wens de familie, kinderen, vrienden en collega’s van Peter alle liefde en kracht toe voor de komende minuten, uren, dagen, maanden en jaren.

Celal Altuntas