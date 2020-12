Ik was ook bij ‘De Muur van Israël- 10 jaar later’ in 2014, het protest waarbij (de toen nog 20-jarige) Kauthar Bouchallikht in de buurt stond van een bordje met daarop ‘zionisme = nazisme’. Ik was er toen samen met andere GroenLinksers.

Ik was er, omdat Israël bombardementen aan het uitvoeren was op de openluchtgevangenis die ze voor de Palestijnen hebben gecreëerd. Een demonstratie kan op zo’n moment een frustrerend beperkt middel lijken, in verhouding tot de verschrikkingen die plaatsvinden. Daarom kan ik begrijpen dat mensen zo’n bordje maken. Nee, het bordje was niet ‘netjes’ en het gaat, denk ik, teveel voorbij aan de gruwelijkheden die het Joodse volk door de geschiedenis heen zijn aangedaan. Dit is hoe de organisatie zelf het incident indertijd uitlegde.

Het bordje was niet netjes, maar wat ík niet netjes vind, is hoe rechts telkens het Joodse volk gebruikt om moslims mee te slaan. Want ik kan daarbij maar niet geloven dat het rechts te doen is om dat volk. Het doel is projecteren van haat en onbegrip op ‘de ander’, waarbij de ander vandaag ‘de moslim’ is, waar het gisteren dus de Joden waren.

Want het is zo doorzichtig hoe dit moment van zes jaar geleden telkens terugkomt. Lees in dit AD-artikel bijvoorbeeld hoe Joost Eerdmans dat twee jaar geleden deed. Toen was het een tweet uit 2014 van Nourdin El Ouali, politiek leider van NIDA, die men had opgediept. Het artikel tekent op: “Leefbaar Rotterdam-lijsttrekker Joost Eerdmans zegt blij te zijn dat ‘het rampzalige links islamitische blok is gevallen.” […] “Eerdmans noemt Nida ‘anti-joods, anti-westers en pro-islamitisch’.”

Eerdmans wil nu de komende verkiezingen in de Kamer komen met een volgende zogenaamd respectabele conservatief-rechtse partij. Maar er is niks respectabels aan de manier waarop hij in het artikel framet: ‘pro-islamitisch’ = ‘anti-joods’ = ‘anti-westers’ = ‘links’ = ‘rampzalig’. Eerdmans draagt bij aan een klimaat waarin alles dat islamitisch of moslim is, bij voorbaat verdacht is. Maar Eerdmans en rechts doen dat niet alleen. De media helpen hem, met bijvoorbeeld een kop en insteek als bij dit artikel: ‘De storm rond GroenLinks-kandidaat Bouchallikht gaat maar niet liggen’.

Én politiek links draagt haar steentje bij. Want het Links Verbond in Rotterdam viel in 2018 naar aanleiding van de tweet van El Ouali, omdat Klaver en Marijnissen niet geassocieerd wilden worden met een moslim die iets had getweet dat op het randje was. El Ouali is oud-GroenLinkser en weet inmiddels hoe de hazen lopen. Vandaar dat hij ook nu naar aanleiding van de hetze tegen Bouchallikht schreef:‘GroenLinks gooit moslims weer voor de bus’.

Ik vraag me af of GroenLinks nu lijdzaam moet wachten op weer de volgende aanval op Bouchallikht en daarmee de volgende aanval op islamitisch Nederland. Ik zou willen zien dat GroenLinks op geen enkele manier meer met dit spel van verdachtmakingen meedoet. Bijvoorbeeld door Bouchallikht niet langer afstand te laten nemen van vanalles en nog wat.

Dat is niet makkelijk. Want zelfs de NOS noemde het protest in 2014 nu in eerste instantie antisemitisch. Maar GroenLinks mag Bouchallikht er niet alleen voor laten staan. En heel links Nederland mag GroenLinks er weer weer niet alleen voor laten staan. We moeten gezamenlijk optrekken, om rechts Nederland niet langer de agenda te laten bepalen als het aankomt op racisme, Islam en antisemitisme.