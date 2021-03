De nood is hoog. Mensen stemmen rechts, rechtser, rechts. De premier die mensen vals laat beschuldigen van fraude en ook rechtspopulisten gaan er juichend met de winst vandoor. De hele nacht vanaf half 4 lig ik me te verbijten en dat houdt pas op als ik na drie uur woelen opsta.

Ik ben een loser en ik weet het. Ik weet ook dat ik niet de enige ben. Ik heb dan nog een huis, betaalbaar met mijn baan op mbo-niveau, dat wel. Het voelt alsof ik de jackpot heb gewonnen. Maar door vroegere omstandigheden ben ik niet hoogopgeleid. Nog veel meer personen zitten in de penarie, omdat ze helemaal geen werk met leefbaar loon meer kunnen vinden en er zo’n woningnood is. Velen vinden het prima, ze blijven rechts stemmen.

Straks willen we het land uit, omdat je hier geen dak boven je hoofd vindt. De vraag is, waar we dan welkom zijn. Straks lopen we onder water, misschien dat we dan begrijpen dat we lijdende vluchtelingen moeten opnemen. Klimaat kan de meesten nu nog niet schelen, want hoe erg is het dat het land over 50 jaar onder water staat als ik binnenkort een onbetaalbare rekening krijg, omdat we van het gas af moeten? Straks is er geen verpleegkundige of verzorgende meer die ons kan ondersteunen als we een enge ziekte oplopen.

We vinden dat niet erg, want we slaan rechtsaf. Natuurlijk wint ook D66 fors, een partij die niet zo rechts is, maar ze zullen mee moeten met twee andere grote partijen en God weet met welke vierde partij. Ik moet iets doen, maar wat? Vandaag maar eens naar buiten, misschien helpt dat. De fiets is geen optie, het regent en ik heb mijn spieren al verzuurd toen ik naar de veilige stemdrive-in fietste. Ver zal ik dus niet komen. Wandelen? In het grijze voorjaar dat nog killer is dan het politieke klimaat?

Mijn armen, benen en kaken verkrampen van ingehouden strijdlust. Niet van woede, want die zou de samenleving nog killer maken. De media geven ver rechts heel veel ruimte, gunnen die partijen een vernislaagje van schijnbaar fatsoen en de premier in coronatijd onnodig veel zendtijd. De toeslagenaffaires vergeten velen, of ze denken: mij overkomt dat niet, dus wat maakt het mij uit dat er mensen zijn die daardoor hun gezin kapot zagen gaan en amper een dak boven hun hoofd hebben?

Hoogopgeleiden komen het vaakst in de politiek terecht, hoewel dat niet voor elke partij geldt. Praktisch opgeleiden hebben echter een stuk intelligentie dat ik mis. Dat zag ik voor mijn eigen ogen toen ik als hbo’er (studie niet afgerond) stageliep in het verpleeghuis: ik had veel theoretische kennis, maar de collega’s daar de letterlijke handigheid. Met die handigheid kun je laten zien hoe problemen in Nederland opgelost moeten worden en niet alleen met de verbale intelligentie waar figuren als ik (en veel politici) over beschikken.

Hoogopgeleid ben je alleen als alles meezit in het jonge leven. Daarom moeten politieke partijen advies gaan halen bij personen voor wie het leven lastig is. En niet alleen bij wie ondanks dat slaagden, want bij hen voel ik me niet bij thuis als ik in de penarie zit. Het is dan alsof ik als chronisch zieke moet trainen met een Olympisch kampioen naast me.

Ik word geen lid van een boze partij, want met woede bouw je geen samenleving op. Losers als ik moeten in linkse partijen een loket gaan vormen waar gedupeerden aan kunnen kloppen met problemen, zodat we vervolgens samen voor de oplossing kunnen knokken in (verbaal) geweldloos verzet.

Alleen, wie van de voedselbank leeft of met een paar kinderen ziek en wel het hoofd boven water moet houden en bovendien verdrinkt in de schulden, heeft geen strijdlust meer over. Ik ben zelf intussen fysiek te kwetsbaar om de benodigde 60 uur per week in de politiek aan de slag te gaan. Degenen die weinig succesvol of kwetsbaar zijn (geweest) moeten, als ze enigszins kunnen, ten strijde gaan tegen onrecht en als leraar – en vervolgens als politicus – dienen voor linkse partijen. Nu kan het nog. Straks, als iedereen goed in de ellende zit, neemt extreemrechts het roer over.