‘De lockdown is niet populair bij de bevolking, dus is het belangrijk vast te houden aan het beeld dat het kabinet niet anders kon’, aldus een uitgelekte regeringsnotitie. ‘De bevolking vindt het evenmin leuk om zelf de schuld te krijgen. De oplopende besmettingen zijn dus veroorzaakt door mensen die wel hier zijn, maar niet tellen als de bevolking.’

Een logische conclusie, stelt Daniel Becker, zorgwoordvoerder van de VVD: ‘Het aantal vluchtelingen stijgt zo snel dat volgens onze berekeningen over 7,5 jaar alle vrijkomende ziekenhuisbedden naar statushouders zullen gaan. Daarom pleiten wij er al heel lang voor om aan migranten alleen tijdelijke en sobere zorgoplossingen ter beschikking te stellen. Hun beslag op de zorgcapaciteit gaat ten koste van die voor de hardwerkende Nederlanders.’

Die boodschap spreekt ook CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra aan: ‘Mijn vrouw had onlangs in haar praktijk een moslim die weigerde een mondkapje te dragen, terwijl dat gewoon een kwestie van fatsoen is hier in Nederland. Uiteraard zijn er ook moslims zijn die wél een mondkapje dragen, maar toch ontbreekt hier de fundamentele wederkerigheid. Het voorrecht om Nederlander te worden, leidt te vaak niet tot de inspanningen en resultaten die de samenleving wat mij betreft redelijkerwijs van nieuwkomers mag verwachten.’

Gehakt

PVV-voorman Geert Wilders maakt gehakt van de inzet van de regeringspartijen: ‘Natuurlijk is alles de schuld van de moslims, maar het kabinet doet nu net alsof het daar zelf niks mee te maken heeft. Is het toeval dat de lockdown samenvalt met de komst van een handvol Syrische vluchtelingen uit het kamp Moria? Ik dacht het niet. Het is de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Als het kabinet eerder tot een lockdown had besloten, zoals collega Asscher bepleitte, was dit niet gebeurd. Ze zijn knettergek!’

Gevraagd naar een reactie op Wilders’ woorden geeft D66-lijsttrekker Sigrid Kaag aan niets met het kabinetsbeleid te maken te hebben. ‘Laat ik er dit over zeggen: deze lockdown is ingrijpend voor iedereen. Voor families en vrienden die elkaar juist na dit jaar met Kerst hadden willen opzoeken. We komen hier samen doorheen. Wat helpt is geduld, discipline en oog houden voor elkaar.’

Forumleider Thierry Baudet heeft ook een mening: ‘Corona is een hoax. Dat het kabinet die in de schoenen van migranten wil schuiven bewijst alleen maar dat ze de werkelijke reden van de omvolking willen verdoezelen, niet om ons een chip te implanteren, maar om ons thuis te houden terwijl ze stiekem buiten de Nederlandse cultuur te grabbel gooien. Dat laten wij niet gebeuren. Koop mijn boek en doneer aan mijn partij. Zo ondersteun je mijn j’accuse. Dat laatste is Frans.’

Linkse oppositieleiders merken op dat in de notitie de termen moslim, vluchteling, migrant, asielzoeker en statushouder lukraak door elkaar worden gebruikt. ‘Het kabinet weet weer eens niet waar het over gaat’, merkt SP-leider Lilian Marijnissen op. De kritiek wordt bij de regeringspartijen met schouderophalen begroet. Becker: ‘Dat is helemaal niet relevant. Onze achterban begrijpt exact wat we bedoelen. Zonder gelukzoekers zouden we veilig buiten lopen. Daar gaat het om.’