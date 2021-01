De would be leider van de oppositie heeft met zijn aanblijven de huid van zijn gevaarlijkste concurrenten gered

Lodewijk Asscher is vast van plan om lijsttrekker van de PvdA te blijven. Daarmee maakt hij zich tot schild van de twee andere hoofdrolspelers in de toeslagenaffaire die een centrale rol willen spelen in het volgende kabinet, Mark Rutte en Wopke Hoekstra. Zij kunnen met zijn voorbeeld elke kritiek op hun aanblijven wegwuiven. De would be leider van de oppositie heeft zo de huid van zijn gevaarlijkste concurrenten gered.

Donderdagavond verdedigde Asscher zich tegenover een zeer kritische Margriet van der Linden en een messcherpe Sven Kockelmann. Hij had het over de schoonheid van de politiek en de overheid die weer een bondgenoot moest worden van de zwakken en hoe hij mede vorm wilde geven aan de toekomst van Nederland.

Dat ging uit zijn zalvende mond al ver genoeg maar de argumentatie met welke Lodewijk Asscher zijn rol in de toeslagenaffaire verdedigde, sloeg alles. Hij had er overheen gekeken. Althans, daar kwam zijn bij M. enkele malen opnieuw gebrachte omhaal van woorden op neer.

Lodewijk Asscher is de politiek leider van een sociaaldemocratische partij. Zulke partijen zijn bedoeld om misstanden die leiden tot sociaal onrecht en het mangelen van brave burgers, juist wél op te merken. Daar kijk je als Troelstra of Drees of Den Uyl juist níét overheen. Het is de bestaansgrond van jouw partij om ervoor te zorgen dat dit soort onrecht niet meer voorkomt. Dat – nogmaals – daar dus niet overheen gekeken wordt.

Lodewijk Asscher is als leider van een sociaaldemocratische partij niet de juiste man op de juiste plaats. Er is vast nog wel een woningbouwvereniging of een hogeschool waar ze een voorzitter zoeken. Dit soort lui komen altijd wel op hun pootjes terecht. Maar laat ze in godsnaam niet los op de toekomst van Nederland.