De Gereformeerde Gemeenten verdomstralen het hun kerkgebouwen om 17.00 uur te sluiten ook nu Omikron door het land raast. Dat woord verdomstralen wordt hier met opzet en koel gemoed zo gebruikt want de houding van deze sekte, die in zijn bestaan al heel veel mensen ongelukkig heeft gemaakt en tot gevallen voor de psychiater, kan niet anders worden omschreven.

De Gereformeerde Gemeenten schokten beschaafd Nederland al eerder door tijdens de zware lockdowns van de afgelopen twee jaren doodgemoedereerd hun kerkdiensten voort te zetten terwijl er dankzij livestream een uitstekend alternatief voor handen is. In de bijbel staat nergens dat gelovigen ook fysiek in een enkele ruimte hoeven te verkeren om in Zijn Naam bijeen te zijn.

En dan te bedenken dat in dit soort kringen afwijzing van vaccinatie veel voorkomt! Een enquête van het Reformatorisch Dagblad leerde in mei al dat 53% van het zwartekousenvolk niet gediend is van een prik.

Lidmaten van de Gereformeerde Gemeenten plegen op zondag tweemaal naar de kerk te gaan, een keer in de ochtend en een keer in de namiddag. Het is een kleine moeite de middagdienst ietwat te vervroegen zodat de gelovigen voor vijf uur weer op straat staan. Niemand kan zich beroepen op andere afspraken. Voor dit soort gelovigen staat de zondagsheiliging immers centraal. Ze hebben volgens hun eigen uitgangspunten niets beters te doen.

Natuurlijk: in Nederland is van scheiding tussen kerk en staat geen sprake. De overheid stelt zich neutraal op tegenover kerkgenootschappen en kiest in godsdienstige kwesties geen partij. Laïcisme zoals in Frankrijk kent ons land niet. Daarom genieten aanhangers van een geloof in een of meer opperwezens allerlei privileges die niet opgaan voor wie er een andere levensbeschouwing op nahoudt. Zo mogen aanhangers van het historisch materialisme of aanhangers van het logisch positivisme na 17.00 uur geen bijeenkomsten beleggen.

Vrijwel alle kerkgenootschappen in Nederland maken uit beginsel geen gebruik van de voorrechten die zij in deze coronatijd ondanks alle maatregelen toch nog genieten. Integendeel, zij doen hun uiterste best die naar letter en geest zo volledig mogelijk door te voeren omdat zij menen dat zulk een houding het meest in overeenstemming is met de bijbel, de koran, de veda’s, het boek van Mormon of welke heilige geschriften ook de basis vormen van hun geloof.

De Gereformeerde Gemeenten zeggen daarentegen tot de samenleving: “Fuck you”.

Dat verdient geen enkel respect. Het antwoord behoort geen dialoog te zijn maar een totale afwijzing. Dat doen zij namelijk zelf ook met geloofsgenoten die niet helemaal in het pulletje vallen zoals homoseksuelen of lidmaten die het wagen buiten de eigen gemeenschap te trouwen. Of de bijbel anders durven te interpreteren dan de dominee en zijn ouderlingen.

Samengevat: lidmaten van de Gereformeerde Gemeenten blijven ondanks de ernstige situatie bij elkaar komen. Ze negeren een belangrijk deel van de restricties die de overheid op advies van deskundigen met nadruk adviseert. Zij zijn ook nog eens vaker niet dan wel gevaccineerd.

Je kunt daar beter maar met een hoog om ze heen lopen. Daar hebben zij het zelf naar gemaakt.

Naschrift: Lees hier het meest recente coronabericht van de Gereformeerde Gemeenten.

Mijn advies; lees dit stuk van de eerste tot de laatste regel. Laat je daarbij niet misleiden door de omhaal van woorden en de blijkbaar als een soortement van concessie bedoelde terughoudendheid met betrekking tot het verenigingswerk. Zelfs de catechese kan niet digitaal worden gegeven.

De godgeleerde opstellers durven de profeet Jesaja te citeren die het heeft over een volk dat in duisternis wandelt.

Als er een volk in duisternis wandelt dan zijn dat de lidmaten en de liefhebbers van de Gereformeerde Gemeenten zelf.

