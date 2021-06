In de tijd van het internet is er heel veel veranderd. Vaak met duidelijke voordelen, en in ieder geval een positieve balans in verhouding tot de nadelen. Er zijn ook levensgebieden waar dit allemaal minder duidelijk ligt. Met name ons seksleven is ingrijpend veranderd door de komst van steeds meer technologie die daar een stempel op drukt. Een dating-app was twintig jaar geleden onvoorstelbaar, maar of het de kwaliteit van ons liefdesleven heeft verbeterd? Ook porno, ooit een vrij exclusief terrein van een kleine groep mensen met veel interesse in seks, is op veel meer plekken in de samenleving doorgedrongen. Pikante filmpjes kijken is er niet meer bij, jongens van amper dertien jaar zien op hun mobiel regelmatig keiharde porno. Zonder er een oordeel over te willen vellen denk ik wel dat het iets met ons doet. Als je op Tinder gaat swipen beweeg je toch al een beetje in de richting van een veekeuring. Vroeger keken we op die manier naar elkaar in de disco, maar het was toch net iets minder onpersoonlijk. Bovendien kon je meer zien, het fake-gehalte van de plaatjes op internet neemt gestaag toe.

In mijn werk zie ik al jaren een gestage toename van het aantal mensen dat het lastig vindt om lust en liefde op een goede manier te combineren. Eerder waren het vooral mannen, maar de vrouwen lijken aan een inhaalslag bezig. Ze zijn zich meer bewust van hun seksuele verlangens en gaan daar ook steeds meer voor staan.

Met soms ingrijpende gevolgen kiezen zowel mannen als vrouwen voor het najagen van hun lusten: de partner met wie ze samenleven en van wie ze ook echt houden krijgt er niet zelden concurrentie bij van iemand die in een bepaald plaatje past.

Doordat de commissie der deskundigen er nooit uitkwam wat de criteria voor de diagnose seks-/pornoverslaving zouden moeten zijn is de mogelijke hulp voor mensen die door hun seksuele behoeften in de problemen zijn geraakt zeer moeilijk te vinden. Geen officiële diagnose, dus geen onderzoek of declarabele behandeling. Maar wel heel veel mensen met problemen waar ze zelf last van hebben, en ook hun partner, kinderen en andere familieleden. Grote financiële problemen bijvoorbeeld, of strafbare feiten. Complicaties in de vorm van andere verslavingen of depressies. Zelfmoordgedachten. Je kunt je nauwelijks voorstellen hoe ingrijpend het kan zijn, totdat je iemand spreekt die eraan kapotgaat.

Het is niet voor de eerste keer dat ik er iets over schrijf, maar in de jaren dat ik me er druk over heb gemaakt is het niet beter geworden, zacht uitgedrukt. Wat zou wel kunnen helpen, dat is de vraag. Ik kom niet veel verder dan er aandacht voor blijven vragen. Door een stukje tekst, of zelfs een heel boek, geschreven door twee specialisten. Alleen de titel ‘Lust met last’ al zou veel mensen aan het denken moeten zetten…