Maak nu afspraken over Oekraïense vluchtelingen

Rusland is een oorlog met Oekraïne begonnen en hiermee maakt Moskou een einde aan de lange periode van vrede die Europa kende. Het aantal onnodige doden door het oorlogsgeweld dat Poetin veroorzaakt, is nu al te groot en de aankomende dagen zullen dat er waarschijnlijk alleen maar meer worden. Tot nu toe lijkt het erop dat Oekraïne er militair alleen voor staat, want het Westen heeft geen duidelijke intentie laten zien om directe militaire steun te bieden aan het belegerde land. Wat wel vaststaat is dat de prominente leiders binnen de NAVO de Russische aanval op Oekraïne streng veroordelen en solidair zijn met Oekraïne.

Het einddoel van Poetin is nog onduidelijk, maar het behalen van zijn doel zal ongetwijfeld gebeuren aan de hand van nog meer onnodig oorlogsgeweld. Oekraïners zijn bang en als gevolg van de Russische inval ontvluchten delen van de Oekraïense bevolking op dit moment hun huis, stad en land. Waar moeten zij heen en wie biedt de benodigde hulp?

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft gezegd rekening te houden met een tot vijf miljoen Oekraïners die op de vlucht zullen slaan als gevolg van een Russische invasie. De minister stelt dat zij via Polen zullen proberen het Westen binnen te komen. Het is duidelijk dat NAVO-lidstaten bereid zijn om sancties in te zetten op Rusland als gevolg van de Russische aanval op Oekraïne. Echter zijn er nog weinig landen die de wegvluchtende Oekraïense bevolking een goed perspectief bieden. Buurland Moldavië heeft wel laten weten bereid te zijn om tienduizenden vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, aldus de Moldavische president Maia Sandu. Moldavië laat hiermee goede intenties zien, maar eenieder kan bedenken dat dit veel te weinig plekken zijn voor minstens een tot vijf miljoen Oekraïense vluchtelingen. Europese samenwerking is op dit moment hard nodig.

In de vorige vluchtelingencrisis was de Europese Unie verdeelder dan ooit tevoren. Veel landen hebben niet goed meegewerkt aan het opvangen van vluchtelingen en in zowat elk land heerste grote ontevredenheid over de Europese aanpak van de vluchtelingencrisis. Polen, Slowakije, Hongarije en Roemenië zijn alle vier lidstaten van de Europese Unie en grenzen alle vier aan Oekraïne. Het is aan deze landen om het voortouw te nemen in de aankomende vluchtelingencrisis en het lijkt er gelukkig op alsof zij dit ook willen doen.

De Roemeense minister van Defensie heeft al aangegeven dat het land 500.000 vluchtelingen kan ontvangen, mits dat nodig is. Slowakije bereidt zich voor op de vluchtelingenstroom en bij de Pools-Oekraïense grens helpt het Amerikaanse leger met het voorbereiden op Oekraïense vluchtelingen. Het is goed om te zien dat deze landen van plan zijn om mensenlevens te redden als dat moet.

Zodra de Oekraïense vluchtelingen in veiligheid zijn gebracht, kunnen zij vervolgens over alle landen binnen de Europese Unie verdeeld worden. De Europese Unie zou nu duidelijke afspraken moeten maken om te zorgen dat zoveel mogelijk Oekraïners op een goede manier geholpen kunnen worden. Het lijkt steeds duidelijker te zijn en de files in Kiev liegen er niet om: veel Oekraïners zullen hun land verlaten in de zoektocht naar vrede en veiligheid.

Begrijp mij niet verkeerd, ik zou liever niet hebben dat er überhaupt een kans op veel Oekraïense vluchtelingen was. Echter bestaat deze kans wel door de onnodige oorlog die Poetin gaat voeren met Oekraïne. Daarom is het aan ons als Europese Unie om de vluchtelingen op een juiste manier op te vangen. We moeten nu duidelijkheid scheppen om zo Oekraïense vluchtelingen echt te kunnen helpen.