Column: Er heeft dus een of andere hoge ambtenaar zitten notuleren, het is vervolgens uitgeprint en uitgedeeld.

Eerlijk gezegd snap ik de verbazing en verontwaardiging niet over de blunder van Ollongren van gisteren. Zo’n snuggere bewindsvrouw was het al de hele tijd niet. Hoeveel moeite heeft het bijvoorbeeld gekost om haar te overtuigen dat je in een crisis de sociale huren niet moet verhogen? Bovendien hoor ik ook niemand zich afvragen hoe het nou kan dat ze besmet is geraakt. Als je al vijf dagen binnen zit te verkennen en formeren, wie heeft je dan aangestoken? Dat moet dan Baudet geweest zijn, de enige wappie van de fractieleiders. Of heeft ze wellicht ergens ‘s avonds op een tafel staan dansen tijdens een huisfeestje van de liberale democraten?

Maar terug naar de verbazing en verontwaardiging. Verbazing over het feit dat de notities duiden op achterkamertjespolitiek is natuurlijk behoorlijk dom. Wat denk je hoe de politici met elkaar praten nu de kiezers weer minimaal twee jaar buiten beeld zijn? Je moet bedenken dat het om uitgetikte notities gaat. Er heeft dus een of andere hoge ambtenaar zitten notuleren, het is vervolgens uitgeprint en uitgedeeld. Daarna is het onachtzaam in een map… nou ja bijna in een map gestoken. Het gaat dus niet om zomaar een losse zin of een persoonlijke notitie. Er wordt ook nergens geroepen dat het een concept was of een verkeerd begrepen conversatie. En logisch want ze zijn nu simpelweg bezig met het verdelen van de macht voor de komende vier jaar. Daarbij is immers voor alle partijen alles mogelijk onder het motto: ’Dan hadden jullie ons maar een meerderheid moeten geven bij de verkiezingen’.

Klaver die laat weten ook wel zonder de Liliannen mee te willen doen, Hoekstra smeekt om een leuke burgemeesterspost voor Omtzigt, Ollongren die zit te kijken hoe ze op haar Ministerie van Binnenlandse Zaken kan blijven zitten, Baudet die nog een poging doet om te laten weten dat Freek Jansen voor hem niet per se een ministerpost hoeft, Ouwehand die aan geeft dat als ze mee mag doen best wel een biefstuk wil eten. Eerdmans die zijn troef in de Eerste Kamer gebruikt om nog wat ultrarechtse punten op de agenda te krijgen, alleen Ploumen maakt er misschien nog een gezellig theekransje van, met een meegebrachte Limburgse vlaai.

Verbazingwekkend? Echt niet.

En dan de verontwaardiging. Niet de verontwaardiging van dat deel van het Nederlands volk dat zich echt belazerd voelt, die zijn gewoon dom dat ze nog in de oprechtheid van toppolitici geloven. Nee de verontwaardiging van Hoekstra en Klaver, die toevallig op het leesbare deel van de notitie stonden en niet door de arm van Ollongren de dans ontsprongen. Hoekstra liegt dat hij barst als ie zegt dat er niet met hem is gesproken over de positie van Omtzigt tijdens de deze formatie. Natuurlijk moet Omtzigt met zoveel voorkeurstemmen wel fractieleider worden in de Tweede Kamer en het zou een ramp beteken voor Rutte IV om deze eerlijk, hardwerkende politicus op zo’n positie te hebben. Voor minister of staatsecretaris is ie veel te radicaal. Klaver is het natuurlijk zat om weer een bijrol in de macht te spelen, zeker na het echec van Groen Links tijdens de verkiezingen. Dus hoezo zou hij solidair blijven met Marijnissen die fervent tegenstander is van Linkse Eenheid. En tja die Ploumen lijkt vooralsnog te principieel om van haar principes af te stappen dus als ze niet wil, dan sluit Jesse zich alleen wel aan bij die centrum rechtse hap.

En Pieter Omtzigt? Volgens mij is die echt oververmoeid want hij laat de reactie op de commotie over aan zijn vrouw: “Dus deze politieke leiders hebben een exitfunctie voor een hardwerkende volksvertegenwoordiger die zijn ziel en zaligheid heeft ingezet voor onze rechtsstaat”, aldus Ayfer Koç.

Nou mooi niet. Als ie is uitgerust mag ie voor mij voor minister-president worden.

Ik ben verbaasd en verontwaardigd over het feit dat hij altijd wordt omschreven als de hardwerkende politicus, met verbluffende dossierkennis van de meest uiteenlopende agendapunten, waar altijd op zijn werkkamer op het Binnenhof tot ’s avonds laat het licht brandt, die het met succes heeft opgenomen voor de mensen die door het systeem worden genaaid. Want zou dat niet gewoon de omschrijving moeten zijn van alle politici die de eer ten deel valt door het volk te worden gekozen?

Een minuut voor twaalf: Pieter For (M)President