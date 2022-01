Jolanda van Gool

Stel je het volgende eens voor: je wil in Rotterdam over straat als man met je echtgenoot en krijgt dan op klaarlichte dag “hé kankerhomo’s” naar je hoofd geslingerd. Of in ’s-Hertogenbosch wil je als vrouw je echtgenote, met wie je al 20 jaar gehuwd bent, op straat een zoen geven. Je hoort echter achter je iemand roepen “wie van jullie is eigenlijk het mannetje?”.

Deze situaties zijn eerder regel dan uitzondering geworden in het straatbeeld van onze steden. Het zijn intimiderende opmerkingen tot ronduit verbale agressie. Onderzoeken laten zien dat in de afgelopen 10 jaar LHBTI’s zich minder veilig zijn gaan voelen in hun dagelijkse leefomgeving. Dat is écht onacceptabel!

Landelijk hebben zogenoemde regenboogonderwerpen aandacht gekregen in het Regenboogakkoord, wat door bijna alle politieke partijen is ondertekend en nu ook deel uit maakt van het coalitieakkoord. Maar wij roepen luid en duidelijk: Doe dat ook lokaal!

In de gemeente ’s-Hertogenbosch, Rotterdam, Amsterdam, Gouda, Amersfoort, Delft, Ede en Tilburg of waar dan ook moet je veilig over straat kunnen, gezellig een café bezoeken en mag de jeugd op de voetbalvelden en schoolpleinen niet denken dat “hé homo” een geaccepteerde uitroep is.

Wij roepen de steden op – en ja, juist ook ‘in de provincie’ – om veel meer werk te maken van het regenboogbeleid op lokaal niveau. Zorg ervoor dat álle inwoners veilig kunnen wonen en leven in de gemeenten. Garandeer die veiligheid en bespreek die actief met de veiligheidsdriehoek van burgemeester, openbaar ministerie en politie. Creëer voor iedere stad een Roze in Blauw-aanspreekpunt. Zorg ervoor dat meeroudergezinnen kunnen wonen in die steden. Zij zijn wellicht op zoek naar net een andere woonvorm. Neem als gemeente je verantwoordelijkheid voor de dakloze LHBTI-jongeren. Zorg ook dat de jeugd veilig en inclusief op school onderwezen kan worden; onze jeugd heeft immers écht de toekomst. Ga daar als wethouder pal voor staan. Gebruik als gemeenteraad je positie om de verplichte voorlichting op alle scholen uitgevoerd te zien. Dit gebeurt immers nog lang niet overal.

LHBTI-rechten zijn mensenrechten. Veranker die daarom in je brede stadsbeleid en sta pal voor je LHBTI-inwoners. Zorg dat je inwoners zichtbaar mogen zijn én dat ze zich veilig voelen om te wonen, werken, leven en uit te gaan in je stad.

Een makkelijke, maar belangrijke eerste stap is als gemeente het goede voorbeeld te geven middels een divers en inclusief aannamebeleid bij de eigen personeelszaken.

Wacht niet af tot het Rijk het programma voor Regenboogsteden verlengt en leun niet al teveel op landelijk beleid voor een pilot of project rondom Veilige steden. Kom maar op met nieuw elan in onze gemeenten; een nieuw regenboog elan. Draag als bestuurders actief in beleid uit dat in jouw stad IEDEREEN veilig én zichzelf moet kunnen zijn, want #iedereenmagzoenen.

Deze opiniebijdrage wordt onderschreven door de volgende kandidaat-raadsleden:

Jolanda van Gool, raadslid PvdA gemeente ’s-Hertogenbosch

Mats Bergman-de Zwart, kandidaat raadslid PvdA gemeente Rotterdam