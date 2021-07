Macron geeft Nederland het goede voorbeeld

President Macron van Frankrijk wil de toegang tot het openbaar vervoer, de horeca en de winkels afhankelijk stellen van een vaccin- of een testbewijs. Dat is een prima plan waarmee ook Nederland zijn voordeel kan doen. Iedereen heeft immers altijd overal toegang. Je moet alleen kunnen bewijzen dat je niet besmettelijk bent. Natuurlijk zou het oneerlijk zijn principiële vaccinweigeraars op extra kosten te jagen. Daarom dienen de tests gratis te blijven.

Macron gaat bovendien het werken in bepaalde omgevingen – bijvoorbeeld verzorgingshuizen en klinieken – inentingsplichtig maken. Ik weet niet of het nog zo is, maar vroeger werden leerkrachten alleen voor de klas toegelaten als zij konden bewijzen geen dragers te zijn van TBC. Daarvoor moesten ze de Mantoux-test doen die met een injectie gepaard ging. Kwamen er dan blaasjes op de benedenarm, dan zaten er turberkelbacillen in je lichaam. Er zijn trouwens genoeg andere beroepen in Nederland die je alleen maar mag uitoefenen als je aan bepaalde gezondheidseisen voldoet. Dat vindt niemand vreemd.

Natuurlijk kan Nederland het voorbeeld van Macron niet op stel en sprong navolgen. Op het moment zijn nog veel te veel burgers onvoldoende gevaccineerd, niet omdat zij tot de principiële weigeraars behoren maar omdat zij nog niet aan de beurt zijn. Pas als iedereen die ervoor kiest gevaccineerd te worden, zijn of haar prikken heeft gehad, kan de regering burgers verplichten aan te tonen dat ze niet besmettelijk zijn. Anders zou het oneerlijk zijn.

De mensenrechten komen op deze manier op geen enkele manier in het geding. Er worden immers aan de burgers geen onhaalbare eisen gesteld: je moet geprikt zijn of getest om tot bepaalde sectoren van de maatschappij te worden toegelaten. Met dat testen ben je meer tijd kwijt, dat is waar maar voor je overtuiging moet je wat over hebben.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.