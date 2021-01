In het Meander Medisch Centrum kwamen honderd doses Pfizer minder binnen dan nodig was om het personeel in te enten. De managers reserveerden een prik voor zichzelf, maar de verloskundigen en de arts-assistenten, die tijdens hun dienst steeds in contact zijn met de patiënten niet. Het leidinggevend personeel werkt voor een gedeelte thuis, zo onthult de NRC.

Ondanks de aanvankelijke scepsis onder de bevolking, snakt nu het grootse deel van de burgerij naar het vaccin. Liever gisteren geprikt dan vandaag. Deze ommekeer vindt plaats in weken – en misschien maanden – dat de entstof maar beperkt beschikbaar is. Dat maakt distributie noodzakelijk. Dit zal ongetwijfeld leiden tot misstanden: de machtigen en invloedrijken dringen voor, Jan Lul van de Hogebomen mag in de rij op zijn beurt wachten. Er zal een zwarte markt voor vaccins ontstaan. Lees wat dat betreft The Third Man van Graham Greene of kijk naar de beroemde film uit mijn geboortejaar met dezelfde naam en Orson Welles in een dragende rol.

Wat in het Meander plaatsvond, is een eerste voorbeeld van wat ons te wachten staat. Daarom is het van wezenlijk belang dat er onmiddellijk wordt ingegrepen. Wie verantwoordelijk is voor deze verdeling van het vaccin, hoort in een ziekenhuis niet thuis. In ieder geval. De overige managers verdienen minimaal een slechte beoordeling omdat zij zich niet tegen deze door niets gemotiveerde voortrekkerij hebben verzet.

Een eerste noodzakelijke maatregel dient nog deze week genomen te worden: De raad van bestuur, bestaande uit ir. Frank de Reij en drs. Astrid Posthouwer, dient zo snel mogelijk tekst en uitleg te geven in een extra vergadering van de Raad van Toezicht. De voorzitter daarvan is prof. dr. Gert Westert, hoogleraar Gezondheidsonderzoek/kwaliteit aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als wetenschapsman houdt hij de blik scherp gericht op de naar zijn mening te geringe doelmatigheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Veeg de agenda maar leeg, professor. Deze kwestie verdient geen uitstel.

Het is wellicht een idee om ook de cliëntenraad uit te nodigen voor de spoedvergadering waar De Reij en Posthouwer aan de tand gevoeld worden. Dat ligt voor de hand want volgens het organogram van Meander is deze cliëntenraad gesprekspartner van de Raad van Bestuur. De interim voorzitter is mw. Willy Heuveling.