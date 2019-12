Margriet van der Linden is sinds enige dagen de bonte hond vanwege de interviewserie die zij rond de kerstdagen voor NPO1 maakte. De gesprekken met Thierry Baudet en voormalig jihadbruidje Laura H. konden in veler ogen geen genade vinden. Beiden brachten aan een touwtje hun eigen olifant mee naar de villa waar de gesprekken plaatsvonden maar die werd niet opgemerkt. Hoe schandelijk was het dat de grote Thierry niet werd aangesproken op zijn racistische uitspraken en hoe diskwalificeerde de NPO zich als geheel doordat Laura H. de kans kreeg zich als slachtoffer neer te zetten terwijl haar mannetje misschien wel bij wijze van Suikerfeestverrassing een Yezidi-slavin mee naar huis had genomen. Vooral het gesprek met de voormalige jihadbruid lijkt Van der Linden aan te kleven. Dat gaat niet weg. Daar wordt ze over twee jaar nog mee om de oren te geslagen.

Hoe kon dit alles gebeuren? Er ligt geen boze opzet aan ten grondslag. Wel is er iets anders aan de hand. In deze serie was Margriet van der Linden ten diepste zichzelf niet. Iemand anders had haar aan een rol aangemeten waarvoor zij ten enenmale ongeschikt is. Zij kan met geen mogelijkheid een Albert Verlinde zijn en het ontbreekt haar aan het talent om hem op een geloofwaardige manier te imiteren. Margriet van der Linden hoort bij Buitenhof thuis of Nieuwsuur maar niet bij RTL Boulevard. Als zij het toch probeert, krijgt het publiek bedrijfsongevallen te zien zoals rond de kerstmis. Ze is, zoals Thierry Baudet terecht constateerde, niet in staat tot invoelende ondervragingen zodat haar slachtoffers vrijmoedig intimiteiten onthullen en daar nog weken lang spijt van hebben. Zij is een serieuze journaliste die serieuze onderwerpen kan aansnijden maar dat mocht blijkbaar niet van de producent. En dus ging ze zeuren om intieme details. Dus week ze terug als het inhoudelijk werd. Dus vroeg ze niet: “Wat trok je zo aan in de islam dan en wat verwachtte je precies van het kalifaat? Je zegt dat je geen moslima meer bent. Waar sta je nu levensbeschouwelijk?” Of: “Thierry, wat vind je eigenlijk van de rol van de vrouw in een relatie? En vertel: die katholieke raadgever van jou, die Robert Lemm, zit jij soms in een bekeringsproces? Leg nog eens precies uit wat het christendom voor jou betekent? En moet dat dan doorklinken in de politiek? Zo ja, hoe dan?

Dat soort dingen. Dat kan Margriet van der Linden. En volgens mij wil ze dat ook. Ze moet eens nee leren zeggen tegen producenten die denken dat het televisiepubliek dom is.