Zoals altijd babbelde Mark Rutte er tijdens zijn vaste vrijdagse persconferentie lustig op los. Zijn antwoorden zaten vol stoplappen en herhalingen. Zo lang de vader des vaderlands aan het woord is, kan niemand een kritische vraag op hem afvuren. Afgelopen vrijdag ging het echter mis. Tijdens een van zijn uitweidingen bekende de minister president dat hij zich nog nooit op corona had laten testen. Özcan Akyol wijdde er zijn jongste column in het AD aan. Voor zijn televisiewerk ontmoet Eus veel mensen. Elke week wordt er met dat beruchte wattenstaafje danig in zijn neusgat gewroet. De premier weet zo’n nare behandeling echter te ontlopen. Van tweeën één, schrijft Eus, óf de premier brengt continu zijn omgeving in gevaar, óf de brave burger volgt de coronaregels voor de kat zijn viool.

Dat is nogal mild. Elke week zien wij de minister-president in vrijetijdskleding naar het Catshuis fietsen waar hij urenlang in vergadering gaat. Dat kenmerkt zijn beroepspraktijk. Rutte zal best heel wat afzoomen en -teamen. Toch ontmoet hij de hele dag mensen. Hij gaat bij ze op bezoek. Hij ontvangt ze in het Torentje. Hij lacht en ademt ze toe. Hij overschrijdt regelmatig landsgrenzen. Dat maakt de minister-president tot een potentiële haard van besmetting. Hij neemt bewust het risico de oorzaak te zijn van een Lansingerlandje. Zeker nu de Britse variant van het virus de boel bij ons overneemt, zoals Rutte niet aflaat het publiek voor te houden. Hij mag zich de woorden aantrekken van de Rotterdamse virologe Annemiek van der Eijk, die half december al op Radio Rijnmond waarschuwde: “We weten dat heel veel mensen besmet zijn met het virus, daar zit ook een hele grote groep bij die zich daar niet van bewust is.” Voor het overige spoort het gedrag van het peilingenfenomeen niet met zijn aanhoudende gepreek over het belang van “de regels” waaraan zoveel onverantwoordelijke burgers zich niet meer houden.

Er is buiten de virologie sec nóg een Britse variant: een premier die zo de kachel aanmaakt met zijn eigen maatregelen, rest niets anders dan op Buckingham Palace bij koningin Elisabeth zijn ontslag aan te bieden. Good riddance . In tal van andere landen moesten bewindslieden en topbestuurders het veld ruimen omdat zij dachten dat coronaregels voor hén in hun hoge positie niet golden. Dat komt ervan als je denkt boven het volk te staan.

Minister Grapperhaus verloor zijn geloofwaardigheid omdat hij een knuffelbruiloft organiseerde. Door zich sinds het begin van de coronacrisis nooit te laten testen, heeft Rutte een wezenlijke voorzorgsmaatregel niet genomen. Kan hij daar zomaar mee wegkomen? Helaas wel. Hij zal zich in onze smurfendemocratie er wel weer uit weten te lullen. Hij mag zich verheugen in het feit dat zijn coalitiegenoten wel te laf zullen zijn om hem de wacht aan te zeggen. Toch zal de ongeteste premier overal in Nederland het gespreksthema worden als boa’s volgende week bij winkels komen ouwehoeren omdat ze denken dat de regels niet worden gehandhaafd.

Het zou verstandig zijn als de premier de eer aan zichzelf hield. Klaas Dijkhoff kan het zo van hem overnemen, in ieder geval tot de demissionaire regering door een nieuw kabinet wordt vervangen. Het minste wat Rutte hoort te doen is nu van een vierde ambtsperiode afzien. Zijn grote voorbeeld Johan Rudolf Thorbecke draait zich om in zijn graf.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht hoort te verdwijnen.