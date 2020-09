Soms ben je het zat en dat heb ik nu met betrekking tot alle inspanningen die dierenbeschermers hebben gedaan afgelopen jaren om de malafide broodfok puppyhandelaren hun platform te ontnemen. En dus heb ik aangifte gedaan tegen Marktplaats, wegens medeplichtigheid aan economische delicten, dierenmishandeling en valsheid in geschrifte. Misschien dat dit ze dan uiteindelijk wakker schudt!

Het leek er even op dat Marktplaats eindelijk de eigen regels ging toepassen. Ongeveer 2 weken geleden werden er plotseling door een beruchte broodfokhandelaar uit het Brabantse Diessen ‘s ochtends advertenties geplaatst, die in de middag allemaal verwijderd waren door Marktplaats. Fantastisch en eindelijk! We weten van gedupeerden die we gesproken hebben, inmiddels meer dan 50, dat de meeste mensen hun hondje vonden via Marktplaats.

Marktplaats speelt dus een ontzettend belangrijke rol om de handel in broodfokhondjes uit Oost-Europa te stoppen. En dat zou makkelijk moeten zijn, want als je de huisregels van Marktplaats erbij pakt dan overtreedt deze broodfokhandelaar heel wat regels. En die regels zijn opgesteld om deze handel tegen te kunnen gaan. Maar ja, als je daar dan vervolgens helemaal niets mee doet…

Al in 2016 zijn dierenbeschermers in Amsterdam in gesprek gegaan met Marktplaats en toen zijn er afspraken gemaakt over hoe de broodfok puppyhandel tegen te gaan. Hondenhandel zou, zo stelde Marktplaats B.V., ‘prioriteit krijgen’. Afgesproken werd dat er een directe lijn zou komen waar advertenties gemeld konden worden, uiteraard onderbouwd door feiten, waarop Marktplaats de advertentie kan verwijderen. Na een paar keer in de fout gegaan te zijn zou een account geblokkeerd kunnen worden.

De directe lijn kwam er echter niet. Keer op keer werd er melding gemaakt van advertenties van broodfokkers. Al het bewijs werd meegeleverd, maar Marktplaats bewoog niet mee.

Tot op vandaag overtreden broodfokhandelaren, zoals de beruchte puppyhandelaar uit Diessen, de regels die door Marktplaats zelf zijn opgesteld en daarop wordt door Marktplaats niet of nauwelijks actie ondernomen, hoe vaak er ook klachten over dit soort advertenties binnenkomen. Op sommige dagen werden er wel 32 advertenties geplaatst onder 32 verschillende accountnamen, waarvan sommige accounts al 15 jaar actief waren met maar liefst 32 verschillende rassen broodfokhondjes afkomstig uit Hongarije.

Dat weten wij en dat weet Marktplaats ook heel goed, maar nietsvermoedende kopers kijken op een account, zien een nestje met een lieve foto van hondjes en geen verkoopgeschiedenis van de verkopende partij, dus ze denken dat ze bij een gezin terechtkomen, of een kleine fokker die nu toevallig een nestje hondjes heeft. Blijkbaar kan een verkopende partij de geschiedenis wissen.

Misleiding

In werkelijkheid gaat het om hondjes uit Oost-Europa, die onder vreselijke omstandigheden in Hongarije gefokt worden. Daarna worden ze te jong, vaak ziek en getraumatiseerd naar Nederland geëxporteerd en verkocht, vaak onvoldoende of niet gevaccineerd tegen voor mensen gevaarlijke ziekten als hondsdolheid (rabiës).

De misleiding in de advertenties begint al met de omschrijving. De hond zou gesocialiseerd worden. Dat is volstrekt onmogelijk. Het transport dat House of Animals recent traceerde bevatte 80 puppy’s die de dag erna al verkocht werden.

Bij herkomst staat Nederland. Je denkt dus dat je een Nederlands hondje krijgt, terwijl ze toch echt allemaal uit Hongarije komen.

Bij leeftijd wordt aangegeven dat deze 7 tot 15 weken is. De hondjes zijn over het algemeen inderdaad zo’n 6 tot 8 weken. Maar de honden horen wettelijk minimaal 15 weken te zijn omdat ze uit het buitenland komen, onder meer in verband met de werking van inentingen tegen rabiës.

Bij type aanbieder geeft hij aan dat hij een professionele fokker (professional) is, maar dat is deze handelaar natuurlijk niet. Het is een (broodfok)handelaar die jaarlijks duizenden puppy’s vanuit Oost-Europa broodfokfabrieken naar Nederland haalt.

Aangifte tegen Marktplaats

Ik deed in deze zaak al aangifte tegen de broodfokhandelaar uit Diessen en ook tegen toezichthouder NVWA, die ondanks glasheldere bewijzen niets tegen de puppyhandelaar onderneemt. En Marktplaats had ook al jaren geleden kunnen en moeten ingrijpen. Zeker gezien de enorme hoeveelheid meldingen die er zijn gedaan de afgelopen jaren, door gedupeerden en oplettende dierenvrienden. Maar Marktplaats geeft niet thuis.

Doordat Marktplaats B.V. niet en/of niet adequaat optreedt tegen de misleidende advertenties, die onder andere een van de grootste broodfokhandaren op Marktplaats plaatst, verschaft Marktplaats dit bedrijf de gelegenheid om misdrijven te (blijven) begaan. Het verschaffen van gelegenheid is een vorm van medeplichtigheid, zoals omschreven in Artikel 48 Wetboek van Strafrecht.

En dus doe ik ook aangifte tegen Marktplaats. Want wij gaan deze afschuwelijke handel stoppen. Is het niet linksom dan maar rechtsom.